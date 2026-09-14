“Rīgas zeļļi” vienojas par sadarbību ar “Gulbenes Bukiem”
Latvijas basketbola kluba "Rīgas zeļļi" fārmklubs gaidāmajā sezonā būs "Gulbenes Buki", pirmdien pavēstīja Rīgas komanda.
"Rīgas zeļļi" ziņo, ka sadarbība veidota ar mērķi, lai ieguvēji būtu abi klubi. Rīgas klubam būs iespēja saviem jaunajiem spēlētājiem sniegt spēļu praksi, bet Gulbenes komanda pastiprinās sastāvu un piesaistīs savam sastāvam jaunos basketbolistus.
"Abas puses kopīgi veidos vidi, kurā spēlētāji var spert nākamo soli savā attīstībā. "Rīgas zeļļiem" šī sadarbība nozīmē skaidrāku jauno spēlētāju attīstības ceļu, savukārt "Gulbenes Bukiem" tā dod iespēju stiprināt sastāvu, izmantot "zeļļu" sistēmas resursus un turpināt attīstīt Gulbenes basketbola tradīcijas," vēsta Rīgas komanda.
Vienošanās paredz, ka "Rīgas zeļļu" spēlētāji, kuriem konkrētajā brīdī nebūs pietiekamas spēļu prakses galvenajā komandā, varēs pārstāvēt "Gulbenes Buki" komandu, kuru turpinās vadīt treneris Raimonds Gabrāns.
"Gulbenes Buki" spēlē Latvijas pēc spēka otrajā līgā jeb Nacionālās basketbola līgā (NBL).
Šosezon "Rīgas zeļļi" līdzās Latvijas un Baltijas valstu turnīriem pirmo reizi startēs arī ULEB Eirokausā.
Eirokausā Rīgas komanda ielozēta A apakšgrupā kopā ar "Le Mans" no Francijas, Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas, Ļubļanas "Olimpija" no Slovēnijas, Saloniku "Aris" no Grieķijas un Rostokas "Seawolves" no Vācijas.
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2023. gadā dibinātie "Rīgas zeļļi" aizvadītajā sezonā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā (LBL) izcīnīja bronzas godalgas.