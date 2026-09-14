Aizraujošās cīņās Jēkabpils "Pilskalnu" trasē noslēgusies Latvijas autokrosa sezona
Pilskalnos noslēgusies Latvijas autokrosa sezona, sadalīti 2026. gada čempionu tituli12. un 13. septembrī Jēkabpils SK “Pilskalni” trasē norisinājās Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sezonas sestais un noslēdzošais posms, kas šogad bija īpaši aizraujošs.
Latvijas autokrosa čempionāta noslēdzošais posms Pilskalnu trasē noslēdzās krāšņi - spaigajās sacensībās skatītājiem bija iespēja redzēt iespaidīgus braucienus un šovus, krāšņu parādi un skaistus salūtus. Sportistus īpaši priecēja labi sagatavota trase. Tie bija īsti autokrosa svētki, kuros startēja 116 sportisti, sacenšoties 11 klasēs: Mini Bagiji 200 ccm, Mini Bagiji 160 ccm, Xtreme Bagiji, Junior Xtreme Bagiji, 2000 Super, Open, B1600, 1600, CrossCar Junior, CrossCar MT09 un RWD3000.
Latvijas autokrosa čempionāta ieskaitē par čempionu tituliem cīnījās 1600, 2000 Super, Open, Xtreme Bagiji, Junior Xtreme Bagiji, Mini Bagiji 160ccm, B1600 klašu sportisti. Savukārt Latvijas kausa ieskaitē par godalgotām vietām cīnījās Mini Bagiji 200 ccm, CrossCar Junior, CrossCar MT09, RWD3000 klašu sportisti.
Latvijas autokrosa čempionāta un kausa izcīņas sestajā, noslēdzošajā posmā Pilskalnu trasē Buggy 1600 klasē uzvaru izcīnīja Aleksandrs Ņikitins no Sproģiem. Otro vietu posmā ieguva Otomārs Skreija no Bauskas, bet trešais palika Māris Riekstiņš no Kokneses.
Latvijas čempionāta kopvērtējumā Buggy 1600 klasē par čempionu kļuva Aleksandrs Ņikitins, sezonu noslēdzot ar 100 punktiem. Otro vietu kopvērtējumā ieguva Intars Grandāns ar 91 punktiem, bet trešais bija Otomārs Skreija ar 65 punktiem.
Sacensību finālā notikumiem bagāta izvērtās cīņa par uzvaru. Intars Grandāns apdzina Otomāru Skreiju, taču pēdējā aplī Grandāna automašīnai aizdegās motors, un sportists bija spiests izstāties. Aleksandrs Ņikitins izcīnīja uzvaru Pilskalnu posmā. Tādējādi Ņikitins Pilskalnos izcīnīja gan sezonas noslēdzošā posma uzvaru, gan Latvijas čempiona titulu Buggy 1600 klasē, par ko viņš saka: “Šoreiz veiksme bija vairāk manā pusē kā Intara, bet tāds diemžēl tas sports ir. Uzvar stiprākais. Varbūt šobrīd es nebiju stiprākais, bet izdevās izdarīt visu, kas bija jāizdara, lai vinnētu šo posmu un čempionātu kopumā.”
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Mini Bagiji 160 ccm klasē Pilskalnu sestajā posmā uzvarēja Majs Gruzinsks (Majus Gruzinskas), otro vietu ieguva Kristers Kuļikovskis, bet trešais bija Emīls Neimanis. Mini Bagiji 160 ccm klasē Kristers Kuļikovskis no Baložiem bija vienīgais sportists, kurš jau pirms Latvijas autokrosa čempionāta noslēdzošā posma zināja, ka ir kļuvis par savas klases Latvijas čempionu Mini Bagiju 160ccm klasē. Kristers Kuļikovskis stāsta par to, kā ir būt čempionam savā klasē: “Ļoti labi, šodien arī nobraucu pirmais.” Otro vietu kopvērtējumā ieguva Majus Gruzinskas ar 89 punktiem, bet trešais bija Kārlis Mardoks ar 74 punktiem.
Xtreme AX klasē uzvaru izcīnīja Roberts Čākurs no Naukšēniem. Otro vietu ieguva Jānis Bogdasarovs no Baltezera, bet trešais finišēja Emīls Lapsa no Cēsīm. Čempionāta noslēdzošajā posmā Jānim Kozlovskim sacensību fināls izvērtās neveiksmīgas, taču viņš spēja nosargāt savu trešo vietu kopvērtējumā, nefinišējot finālā. Latvijas čempionāta kopvērtējumā par Xtreme AX klases čempionu kļuva Roberts Čākurs, sezonu noslēdzot ar 107 punktiem. Otro vietu ieguva Jānis Bogdasarovs ar 91 punktiem, bet trešais ar 72 punktiem palika Jānis Kozlovskis. Emīls Lapsa sezonas kopvērtējumā ierindojās piektajā vietā ar 44 punktiem.
Roberts Čākurs, kurš nosargāja sava pagājuša gada čempiona titulu, stāsta, kā tas izdevās: “Šogad daudz gatavojāmies pirms katra posma, lai katru gonku mēs būtu 100% gatavi, kas tā arī bija. Es domāju tieši tā bija tā atslēga, cik es daudz darba ieguldīju starpsezonā un arī gatavojoties starp katrām sacensībām, visu laiku pārdomājot, kā būs labāk, kā mašīnu padarīt labāku, kā pašam nobraukt labāk. Tas viss ir kopā.”
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Xtreme Junior klasē provizoriskie rezultāti Pilskalnu trasē uzvaru izcīnīja Klāvs Žvagins, kurš finālā ieguva 21 punktus. Otro vietu ar 20 punktiem ieguva Emīls Mirošņiks, bet trešais ar 17 punktiem bija Patriks Dungveckis (Patrikas Dungveckis). Xtreme Junior klasē Latvijas autokrosa čempionāta sezonas kopvērtējumā pēc provizoriskajiem rezultātiem par čempionu kļuva Klāvs Žvagins ar 110 punktiem. Otro vietu ieguva Emīls Mirošņiks ar 108 punktiem, bet trešais ar 73 punktiem bija Agņus Pilipavičs (Agnius Pilipavičius).
Klāvs Žvagins pēc uzvaras saka: “Izdevās man labi, šī trase man vienmēr ir patikusi, tā es šeit arī uzvarēju, jo šī ir mana mīļākā trase. Liels palies visiem, bez jūsu atbalsta tas nebūtu iespējams. Gonka izdevusies.”
1600 klasē noslēdzošajā, sestajā posmā Pilskalnu trasē uzvaru izcīnīja Linards Jasons no Ventspils, otrais bija Ģirts Kuzmanis no Rīgas, bet trešais Artis Ābols no Babītes. 1600 klasē Latvijas autokrosa čempionāta sezonas kopvērtējumā par čempionu kļuva Linards Jasons ar 112 punktiem. Otro vietu ieguva Ģirts Kuzmanis ar 90 punktiem, bet trešais ar 84 punktiem bija Artis Ābols.
Linards Jasons, kurš pirms finālbrauciena jau zināja, ka ir kļuvis par šī gada čempionu 1600 klasē, saka: “Pirms fināla, protams, jau bija samazināts stress, jo tu jau zini, ka neko nevari pazaudēt. Līdz ar to sanāca kā ķirsītis uz kūciņas - foršs noslēgums šai sezonai. Sezonas sākums bija ļoti labs, jo pirmās trīs gonkas bija vienkārši perfektas. Pēc trešā posma sākās visādas problēmas. Ceturtajā posmā jau neatceros, kas notika Piektajā posmā pazuda ātrums, un šeit mēs esam sezonas noslēgumā un ir čempiona tituls.”
2000 Super klasē Pilskalnu posmā uzvaru izcīnīja Ritvars Zobens no Lauberes, otro vietu ieguva Emīls Sīrica no Lauberes, bet trešais finišēja Sandris Vigulis no Ogres. Latvijas čempionāta kopvērtējumā par 2000 Super klases čempionu kļuva Emīls Sīrica ar 70 punktiem un otro vietu ieguva Ritvars Zobens ar 68 punktiem, bet trešais bija Viesturs Plētiens no Raunas ar 54 punktiem.
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Emīls Sirica pēc uzvaras dalās iespaidos: “Vēl nevaru īsti aptvert, ko tikko to izdarīju. Čempiona titulu sanāca iegūt. Uzvarēju pirmo posmu, likās, ka viss būs baigi labi, bet sezonas sākumā posmi īsti negāja. Sanāca uzvarēt arī šajā pašā Pilskalnu trasē. Tad jau vācu minimālus punktiņus, bet ar to arī pietika. Šodien tā bija visgrūtākā sacensība no visām, kas man ir bijušas. Morāli ļoti grūti. Visu laiku fokuss bija uz to, ka vajag visas kvalifikācijas obligāti paņemt ar maksimumu. Jau galvā rēķināju punktus, zināju, ka tepat ir arī Ritvaru, ar kuru jau esam draugi kopš bērnības, esam kopā auguši. Viņš autosportā sāka ātrāk. Ritvaram jau bija mašīnas, un viņš iedeva man ar to izbraukt. Tā arī es pats sāku mācīties.”
OPEN klasē noslēdzošajā, sestajā posmā Pilskalnu trasē uzvarēja Aigars Bajārs no Salaspils, otro vietā Uldis Megnis no Smiltenes un trešajā vietā Marks Jeršovs no Ropažiem. OPEN klasē Latvijas autokrosa čempionāta sezonas kopvērtējumā par čempionu kļuva Uldis Megnis ar 91 punktu, kurš šogad arī šogad spēja nosargāt savu pagājušā gada čempiona titulu. Otro vietu ieguva Artis Voicišs no Mālpils, arī ar 91 punktu, bet trešais ar 82 punktiem bija Marks Jeršovs no Ropžiem.
Aigars Bajārs pēc uzvaras Pilskalnu posmā saka: “Neatlaidība, neatlaidība. Šodien un vakar mēģinām izbraukt katru centimetru trasē, lai būtu ātrāki. Trase ir ļoti labi sagatavota, paldies trases saimniekiem. Un šodien viss gāja kā no rokas. Bija jācīnās, jābrauc arī uz diviem ratiem, bet viss kārtībā. Paldies ģimenei, mehāniķim un visiem par atbalstu.”
Open klases čempions Uldis Megnis pēc uzvaras saka: “Laikam nenobijos no viena manevra. Mums visas brīvdienas, visas šīs sacensības piemeklēja problēmas. Pirmajā kvalifikācijā kārba pārlūza, otrajā, trešajā kvalifikācijā katrā pa pusasij, bet kaut kā visu laiku līdz galam. Un pēc šī, kā es teicu, ja tiesneši nelemj, tad, lai “džīzas lemj” par šo visu, jo bija daudz strīdīgas situācijas, kur, jā, diemžēl vai par laimi, nezinu, kā to teikt, bet traki. Un aiziet kā čempionam, laikam, būs gods.”
Mini Bagiju 200 ccm noslēdzošajā, sestajā posmā Pilskalnu trasē uzvaru izcīnīja Rajens Čipens no Suntažiem, otrā vietā atstājot Markusu Makarovu no Valkas un trešais Armands Lisovskis no Ogres. Mini Bagiju 200 ccm klasē Latvijas autokrosa kausa kopvērtējumā pirmo uzvaru guva Rajens Čipens no Suntažiem ar 102 punktiem. Rajens Čipens dalās emocijās pēc uzvaras: “Šī ir mana mīļākā trase no visām. Liels paldies tētim, jo viņš visu laiku strādāja garāžā, nebija gulējis.” Otro vietu ieguva Sebastians Olle no Ropažiem ar 78 punktiem, bet trešā ar 64 punktiem bija Eimija Tione no Bauskas.
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CrossCar Junior Latvijas kausa izcīņas 6. posmā Pilskalnu trasē pēc provizoriskajiem rezultātiem uzvarēja Everts Grava no Valmieras. Otro vietu ieguva Klāvs Žvagins no Iršiem, bet trešais bija Artūrs Upītis. Latvijas autokrosa kausa kopvērtējumā pēc provizoriskajiem rezultātiem pašreiz CrossCar Junior klasē kopvērtējumā pirmais ir Everts Grava. Otro vietu ieguva Klāvs Žvagins, bet trešais - Artūrs Upītis no Priekuļiem. 19. septembrī Biķerniekos rallijkrosā notiks šis klases sezonas noslēdzošās sacensības, kurās tiks noskaidroti uzvarētāji Latvijas kausa ieskaitē.
CrossCar MT09 klasē Pilskalnu posmā uzvaru izcīnīja Mikus Neško no Ogres, finālā iegūstot 23 punktus. Otro vietu ar 19 punktiem ieguva Roberts Rumbenieks no Valmieras, bet trešais ar 16 punktiem bija Raivo Dundurs no Popes. Latvijas autokrosa kausa kopvērtējums par čempionu Cross Car MT09 kļuva Roberts Rumbenieks ar 97 punktiem. Otro vietu ieguva Raivo Dundurs ar 80 punktiem, bet trešais bija Guntars Žeimunds no Popes ar 70 punktiem.
Mikus Neško pēc uzvaras Pilskanu posmā saka: “Es teiktu, ka labi rezultāti, es pirmos divus posmus nebraucu un tad nobraucu pēdējos četrus, no kuriem ieguvu pirmās un otrās vietas. Ir labi. Šis gads bija kā pārejas un galvas sakārtošanas gads. Pussezonā izrunājām ar Arni visu un mēs esam atkal atpakaļ.”
Roberts Rumbenieks saka: “Kauss nenāca viegli kā jau katrs kauss. Un par aiziešanu no bagiju klases bija zināms sezonas sākumā, tāpēc bija vēl grūtāk iegūt šo kausa titulu. Bija doma aiziet ar kausa titulu, un tas man arī izdevās, tāpēc, jā. Par lēmumu, kāpēc aizeju - sāksim ar pašiem sākumiem. Xtreme klasē tika iegūts čempiona tituls, un tad parādījās šī klase autokrosā, tāpēc doma bija tāda, iegūt šajā klasē kausa titulu un doties projām.” Kur sportists dosies tālāk, par to tiks vēstīts viņa sociālajos tīklos.
RWD 3000 klasē Pilskalnu trasē uzvaru izcīnīja Uģis Oliņš no Valmieras, otro vietu ieguva Jānis Lapsa no Valmieras, bet trešais bija Elvijs Haks no Smiltenes. Latvijas autokrosa kausa kopvērtējumā par RWD 3000 klases čempionu kļuva Uģis Oliņš ar 107 punktiem. Otro vietu ieguva Pēteris Nebars no Vecpiebalgas ar 96 punktiem, bet trešais ar 76 punktiem bija Edijs Zimza no Valmieras.
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Uģis Oliņš pēc uzvaras saka: “Uzvarēt izdevās pateicos komandai, kas ir līdzās, draugiem, ģimenei un visiem, kas atbalsta, jo šajā sezonā biją jādara, jātaisa daudz, bet kopā mēs to paveicām. Galveno konkurentu Pēteri Nebaru, kā par pārsteigums pievīla tehnika - viņš nefinišēja finālbraucienā. Visu sezonu viss bija ļoti stabili, tehnika turēja, bet kaut kad tās mašīnas sagurst. Tāds ir sports. Man arī pēdējā tramplīnā norāva mašīnas pusasi un es ieripoju finišā. Lapsa laikam apjuka un nepadzina mani, bet ko viņš varēja izdarīt.”
Komandu kopvērtējumā uzvar “DK GRĪDAS RACING TEAM” ar 235 punktiem. Otrajā vietā ir “Alko Racing team” 218 punktiem, bet trešajā vietā atrodas “VALTEK Racing” ar 202 punktiem.