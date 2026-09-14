Augstas rezultativitātes basketbolā VEF sasniedz Čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" pirmdien Bulgārijā ar pārliecinošu uzvaru nodrošināja vietu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā.
Atlases pirmās kārtas mačā "VEF Rīga" ar 105:88 (30:27, 19:21, 35:23, 21:17) pārspēja Azerbaidžānas vicečempioni "Landau Lions".
Rīgas komandā rezultatīvākais ar 38 punktiem bija Džordans Sīrss, Luiss Rodrigess iekrāja 21 punktu un deviņas atlēkušās bumbas, Ojārs Siliņš guva 13 punktus, kamēr Keilebs Esberijs tika pie 11 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm. Pretinieku labā 21 punktu guva De'Ondrē Džeksons.
VEF rezultatīvākais spēlētājs Džordans Sīrss ar 38 punktiem aizvadījis FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas rezultatīvāko spēli. Viņš realizēja 13 no 25 metieniem (tālmetieni 7/15, divpunktu metieni 6/10), kam pievienoja vēl piecus precīzus soda metienus. Kopumā VEF visā spēlē realizēja 17 no 38 tālmetieniem jeb tos izpildīja ar 44,74% precizitāti.
Caught the defense sleeping! 🚨#BasketballCL pic.twitter.com/s8ikPODmjY— Basketball Champions League (@BasketballCL) September 14, 2026
Spēles pirmajā pusē "vefiešu" lielākais pārsvars bija septiņi, punkti, bet trešās ceturtdaļas vidū tās pieauga jau līdz +10. Mača turpinājumā "VEF Rīga" basketbolisti turpināja palielināt pārsvaru un nosargāja pārliecinošu panākumu.
Otrajā kārtā rīdzinieki ceturtdien stāsies pretī "Opava" no Čehijas vai Varšavas "Džiki" no Polijas, kas savā starpā cīnīsies šodien plkst. 16.30, bet sestdien cīņā par vietu atlases finālā būs jāspēlē ar kādu no šīm komandām - "Wurzburg" no Vācijas, "Manchester" no Lielbritānijas, "Rio Breogan" no Spānijas vai "Rilski Sportist" no Bulgārijas.
Otrā zarā par vietu finālā cīnīsies Patras "Promitheas" (Grieķija), "Vienna" (Austrija), "Manisa" (Turcija), "Kolossos" (Grieķija), Lisabonas "Benfica" (Portugāle), Ženēvas "Lions" (Šveice), "Vechta" (Vācija) vai "Denizli" (Turcija).
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Čempionu līgas kvalifikācijā sacentīsies 16 komandas, no kurām ceļazīmi uz pamatsacensībās izcīnīs abu zaru uzvarētājas. Kvalifikāciju nepārvarējušajām komandām būs iespēja sezonu turpināt FIBA Eiropas kausā. "VEF Rīga" aizvadītajā sezonā Latvijas Basketbola līgā ieņēma ceturto vietu, bet Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas medaļas.