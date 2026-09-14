3x3 Eiropas čempions Nauris Miezis norāda uz galveno iemeslu titula izcīnīšanā
Pēc atgriešanās Latvijā komentārus sniedza 3x3 Eiropas čempioni Nauris Miezis un Rihards Kuksiks.
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlases panākumu Eiropas čempionātā sekmēja veiksmīga komandas spēle, nevis kāda individuālais sniegums, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības spēlētājs Nauris Miezis.
Rīgā atgriežas Eiropas čempioni 3x3 basketbolā
Pirmdien, 14. septembrī, Rīgā no Beļģijas atgriezās 3x3 Eiropas čempioni - Latvijas 3x3 basketbolisti.
Miezis izcēla, ka uzvara finālā izskatījās pārliecinoša tikai rezultāta ziņā. "Nevar teikt, ka tas bija ļoti vienkārši. Viņi bija tiešām lieli un atlētiski, bet mēs kurinājām savu tempu. Bija ļoti forši, ka mēs nepielāgojāmies viņu spēlei, bet viņi pielāgojās mums. Viņi neturēja līdz mūsu tempam," teica basketbolists.
Latvijas 3x3 basketbolisti uzvarēja abās apakšgrupas cīņās un trīs nākamajās "play-off" spēlēs, noslēdzot turnīru bez zaudējumiem. "Pirmajā spēlē mēs gājām cauri kā caur nezālēm, bet uzvaru izcīnījām. Tas mūs iekurināja nākamajām spēlēm. Tieši tas pirmais mačs bija sākums visam tālākajam ceļam. Pirmajā spēlē mēģinājām izkārpīties no dubļiem," turnīra gaitu raksturoja Latvijas 3x3 basketbola izlases pārstāvis Rihards Kuksiks.
Tāpat Miezis izcēla, ka komandai izdevies veiksmīgi saspēlēties un visi spēlētāji laukumā bija nesavtīgi. "Daudz kustinājām bumbu un nebijām individuālisti. Padalījāmies ar piespēlēm, un viņi darīja savu darbu, runāju tieši par Kristapu Gludīti un Rihardu Kuksiku, viņi arī meta no distances. Bija ātra spēle, Zigmārs [Raimo] lika bloku un man bija tikai jāiedod piespēle. Kādu reizi, kad biju brīvs, arī varēju "uzšaut" pa grozu. Forši sadalījām bumbu," stāstīja Miezis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Salīdzinot ar Pasaules kausu, Latvijas izlase Eiropas kausā startēja ar nedaudz citādāku sastāvu, taču Miezis norādīja, ka tas nebija iemesls mainīt Latvijas izlases spēles stilu. "Joprojām spēlējām Latvijas basketbola stilu, kas man ļoti patīk. Paldies trenerim [Raimondam Feldmanim] par to zīmējumu. Jebkura komanda, kas grib skrieties ar mums, tā būtu nepareiza izvēle," viņš piebilda.
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase šogad triumfēja gan Pasaules kausā, gan Eiropas kausā. Miezis izcēla, ka tas liecina par Latvijas basketbola attīstību pareizajā virzienā, bet Kuksiks norādīja, ka uzvaras sekmē izveidotā sistēma. "Tā ir sistēma, jo bez tā nav panākumu. Jāsaka paldies mūsu apstākļiem, kas Tenerifē ir fantastiski. Mēs vienmēr sagatavojamies augstākajā līmenī," piebilda Kuksiks.
Latvijas 3x3 basketbola izlase izcīnīja Eiropas čempiontitulu pirmo reizi kopš 2017. gada.