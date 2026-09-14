Rīgā atgriežas Eiropas čempioni 3x3 basketbolā
Pirmdien, 14. septembrī, Rīgā no Beļģijas atgriezās 3x3 Eiropas čempioni - Latvijas 3x3 basketbolisti.
FOTO: 3x3 Eiropas čempioni tiek svinīgi sagaidīti mājās
Pirmdien, 14. septembrī, Rīgā atgriezās 3x3 Eiropas čempioni basketbolā - Latvijas izlase, kas 2026. gadā izcīnījusi zeltu gan Pasaules kausā, gan kontinenta meistarsacīkstēs.
Latvijas 3x3 basketbolisti par Eiropas čempioniem kļuva, nezaudējot ne spēlē. Grupā tika pārspēta Īrija un Lietuva, bet ceļā uz zeltu mājiniece Beļģija, Francija un finālā esošā olimpiskā čempione Nīderlande.
Latvijas 3x3 basketbolisti Eiropas čempionātā uzvarēja otro reizi vēsturē un pirmo kopš 2017. gada. Tāpat latvieši 2026. gadā bijuši spēcīgākie gan pasaulē, gan Eiropā, abos lielākajos izlašu turnīros.
Eiropas čempionātā zelta medaļas izcīnīja Nauris Miezis, Zigmārs Raimo (abi triumfēja arī Pasaules kausā), kā arī Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis. Pēdējo atzina par visa turnīra vērtīgāko basketbolistu.
Pirmdien svinīgā gaisotnē lidostā "Rīga" tika sagaidīta 3x3 basketbola izlase. No izlases spēlētājiem mājās ieradās Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmanis.