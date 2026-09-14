"Man patiešām trūkst vārdu!" Noslēdzošajā "Ultimate" čempionāta dienā piedzīvots vēsturisks sprints, bet Tamberi parūpējas par šovu
Pasaules vieglatlētikas savienības "Ultimate" čempionāta pēdējā diena noslēgusies ar grandioziem rezultātiem - vēsturisku 200m sprintu, izcilu rezultātu un Džanmarko Tamberi šovu augstlēkšanā un šrilankas šķēpmetēja metienu pāri 90 metriem.
Džefersone-Vudena 200 metros sasniedz trešo visu laiku ātrāko rezultātu vēsturē
Melissa Jefferson-Wooden 🇺🇸 takes the World Ultimate women's 200m title in blazing 21.47s!!🤯🤯— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 13, 2026
2. Gabby Thomas 🇺🇸 21.77
3. Kayla White 🇺🇸 21.93
pic.twitter.com/cNroK5J8e5
Viens no visa čempionāta gaidītākajiem dueļiem bija pasaules čempiones Melisas Džefersones-Vudenas un olimpiskās čempiones Gebijas Tomasas cīņa 200 metros. Amerikāņu sprintere Džefersone-Vudena finālā uzvarēja ar fenomenālu rezultātu – 21,47 sekundēm. Tomasa finišēja otrā ar 21,77 sekundēm, bet Keila Vaita ar 21,93 sekundēm nodrošināja ASV sportistēm visas trīs goda pjedestāla vietas. Eiropas čempione Eimija Hanta ar sezonas labāko rezultātu 22,10 sekundes ieņēma ceturto vietu.
Džefersones-Vudenas sasniegtais rezultāts ir trešais visu laiku labākais sniegums pasaules vēsturē. Jāpiemin, ka sprintere iepriekšējā vakarā triumfēja arī 100 metros ar pasaules sezonas labāko rezultātu 10,62 sekundes.
Spriedze abu favorīšu starpā pieauga jau ceturtdien notikušajā celiņu izvēlē, kad Džefersone-Vudena pusfinālam izraudzījās celiņu tieši blakus Tomasai. Pusfinālā pārāka bija olimpiskā čempione, kura uzvarēja ar 21,88 sekundēm, kamēr Džefersone-Vudena finišēja pēc 22,15 sekundēm. Divas stundas vēlāk notikušajā finālā aina bija pavisam citāda. Džefersone-Vudena jaudīgi sāka skrējienu, ātri likvidēja Tomasas starta pozīcijas priekšrocību un jau distances vidū bija ieguvusi pārliecinošu vadību.
“Es šovakar noteikti negaidīju 21,47,” pēc starta atzina uzvarētāja. “Pusfinālā sev teicu, ka jāskrien gudri un jātaupa enerģija. Zināju, ka pēc iznākšanas no līkuma sasniegtais būs pietiekams, lai kvalificētos finālam.” Tikmēr pēc finiša finālā sportiste izplūda skaļos kliedzienos. Kā vēlāk skaidroja Džefersone-Vudena, šī emocionālā reakcija bija veltīta vīram. “Vīram teicu, ka viss, kas šovakar notiks, būs, pateicoties viņam. Tieši tādēļ pēc finiša kliedzu. Domāju, ka tik ātri varētu noskriet varbūt pēc diviem gadiem, bet ne jau šovakar. Man patiešām trūkst vārdu,” viņa piebilda.
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Šķēpmešanā šrilankietis pēdējā metienā izrauj metienu pāri 90 metriem
Šrilankietis Rumešs Patiražs savu izcilo sezonu noslēdza ar uzvaru šķēpmešanā "Ultimate" čempionātā pēdējā metienā (šo sacensību formāts paredz četrus metienus, nevis sešus) sasniedzot grandiozu rezultātu - 91,09 metri. Patriažs jau pirms sacensībām bija galvenais favorīts, jo 2026. gada sezonā viņš bija uzvarējis 11 no 12 sacensībām, tomēr Budapeštas sacensības Šrilankas sportistam sākās neveiksmīgi – pirmajā mēģinājumā viņš šķēpu raidīja tikai 75,89 metrus tālu.
🚨 Watch Pathirage — ULTIMATE WORLD CHAMPION!— nnis Sports (@nnis_sports) September 13, 2026
Rumesh Pathirage clinched the men’s javelin title with another monstrous 91.09m throw on his final attempt at the 2026 World Athletics Ultimate Championships!#Javelin #JavelinThrow #Athletics #WorldAthletics #NNISSports…
Vadību ar 84,09 metriem pārņēma Eiropas čempions Juliāns Vēbers. Otrajā kārtā divkārtējais pasaules čempions Andersons Pīterss sasniedza 86,18 metrus. Vēbers atbildēja ar 85,89 metriem, bet Patiražs pietuvojās līderiem ar 85,69 metriem. Trešajā mēģinājumā Šrilankas sportists izvirzījās vadībā, šķēpu raidot 87,11 metru attālumā. Fināla kārtā viņš sasniedza iespaidīgos 91,09 metrus, neatstājot konkurentiem iespējas. Pīterss (86.18) ieguva otro vietu, bet Vēbers (85.89) – trešo. Olimpiskais čempions Aršads Nadīms ar sezonas labāko rezultātu 81,49 metri palika piektais un pēdējai metienu kārtai nekvalificējās.
“Mans vienīgais mērķis bija aizvest trofeju uz Šrilanku,” sacīja Patirage. “Šodien saskāros ar daudziem izaicinājumiem, taču turpināju cerēt uz uzvaru un lepojos, ka to izcīnīju.” Šrilankas sportists jau izvirzījis nākamo lielo mērķi. “Šrilankas atlēti līdz šim ir izcīnījuši divas olimpiskās medaļas, bet mans nākamais mērķis ir aizvest mājās olimpisko zeltu,” viņš paziņoja.
Trīssoļlēkšanā divas sportistes lec pāri 15 metriem
Senegālas pārstāvei Salijai Sarrai uzvarai trīssoļlēkšanā bija nepieciešams tikai viens lēciens. Jau pirmajā mēģinājumā viņa sasniedza 15,06 metrus, un neviena sāncense šo rezultātu tā arī nespēja pārspēt. Sacensībās piedalījās visas četras sportistes, kuras 2026. gadā bija pārsniegušas 15 metru robežu.
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15m queen 👑— World Athletics (@WorldAthletics) September 13, 2026
Saly Sarr leaps to 15.06m on her first attempt to claim the Ultimate trophy by just 2cm in the triple jump 🤩#WorldAthleticsUltimate pic.twitter.com/gpUcoUEwpZ
Vistuvāk Sarrai pietuvojās kubiete Davisleidi Velasko, kura trešajā mēģinājumā aizlēca 15,04 metrus – tikai divus centimetrus tuvāk par uzvarētāju. Pasaules čempione Lejanisa Peresa Ernandesa ar 14,90 metriem ieņēma trešo vietu. Olimpiskā čempione Tea Lafonda, kura jūnijā Zagrebā sasniedza 15,25 metrus, palika ceturtā ar rezultātu 14,47 metri.
“Uzvara un kļūšana par "Ultimate" čempioni man nozīmē ļoti daudz,” pēc sacensībām norādīja Sarra. “Esmu patiesi laimīga, emocionāla un pilnībā apmierināta ar sasniegto.” Sportiste gan negrasās ilgi atpūsties. “Turpināsim strādāt, uzvarēt un gatavoties nākamajiem mērķiem. Nekādu brīvdienu – vienkārši jāatgriežas darbā,” viņa uzsvēra.
800 metros Sedžati negaidīti apsteidz visus favorītus
Vīriešu 800 metru skrējienā par pamatīgu sensāciju parūpējās alžīrietis Džamels Sedžati, kurš finālā perfekti sadalīja spēkus un finiša taisnē ar 1:41,91 izrāva uzvaru, izcīnot savu pirmo globālo titulu. Kanādietis Marko Arops jau no skrējiena sākuma uzņēmās vadību, pirmo apli veicot 49,67 sekundēs. Viņam sekoja pasaules un olimpiskais čempions Emanuels Vanjonji. Arops bija līderis vēl 200 metrus pirms finiša, taču taisnē viņa ātrums sāka mazināties. Sedžati pacietīgi sagaidīja savu iespēju un aptuveni 25 metrus pirms finiša pārņēma vadību.
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Djamel Sedjati 🇩🇿 is the World Athletics Ultimate Champion 🏆 🥇 in the men's 800m winning in 1.41.91. He beat a strong Marco Arop 🇨🇦 who settled for 2nd in 1.42.28 and Emmanuel Wanyonyi 🇰🇪 3rd in 1.42.44s. pic.twitter.com/tnKuh7HR4Q— Edeki|OR Nurse (@EdekiSO) September 13, 2026
Arops finišēja otrais ar 1:42,28, bet Vanjonji ieņēma trešo vietu ar 1:42,44. Augstvērtīgajā finālā pirmie septiņi skrējēji distanci veica ātrāk par minūti un 43 sekundēm. Frančesko Perniči, kas ierindojās piektajā vietā, sasniedza Itālijas rekordu – 1:42,67.
Pirms triumfa Budapeštā Sedžati bija izcīnījis sudraba medaļas 2022. un 2025. gada pasaules čempionātos, kā arī bronzu 2024. gada olimpiskajās spēlēs. “Šis bija ļoti taktisks, bet vienlaikus arī ļoti ātrs skrējiens. Esmu patiesi laimīgs, ka šodien uzvarēju,” sacīja alžīrietis. “Tas ir mans pirmais tituls, tādēļ esmu neizsakāmi priecīgs un pateicīgs visiem, kuri mani atbalstīja.”
400 metru barjerskrējiens vīriešiem – dos Santošam trešais visu laiku labākais rezultāts
400 metru barjerskrējienā triumfēja pasaules rekordists, brazīlietis Alisons dos Santušs, kurš sasniedza rezultātu 45,98 sekundes – tas ir trešais ātrākais rezultāts pasaules vēsturē. Jau pēc trešās barjeras dos Santušs un olimpiskais čempions - amerikānis Rejs Bendžamins atrāvās no pārējiem, pārvēršot finālu divu sportistu duelī. Finiša taisnes sākumā abi vēl atradās līdzās, taču izšķirošajos metros dos Santušs izrādījās jaudīgāks. Pēdējo barjeru viņš pārvarēja jau ar viena soļa pārsvaru un finišēja pārliecinoši pirmais.
Alison dos Santos 🇧🇷 storms to the World Ultimate 400mH title in 45.98s.— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 13, 2026
2. Rai Benjamin 🇺🇸 46.40
3. Karsten Warholm 🇳🇴 46.78
pic.twitter.com/Mv9w3hG94T
Bendžamins ar 46,40 sekundēm ieņēma otro vietu, bet bijušais pasaules rekordists Karstens Varholms finišēja trešais ar 46,78. Vācietis Emīls Agjekums ceturtajā vietā sasniedza valsts rekordu – 47,10 sekundes.
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“Pasaules Vieglatlētikas savienības lietotnē ieraudzīju publikāciju, kurā man bija prognozēta aptuveni 95 procentu iespēja uzvarēt. Nodomāju – tas gan ir augsts rādītājs, tādēļ vēlējos iziet stadionā un skriet, cik ātri vien spēju,” pēc mačiem sacīja dos Santušs. “Dimanta līgā galvenokārt domā par uzrādīto laiku, bet čempionātā ir citādi – ātrs rezultāts ir svarīgs, taču uzvara ir vēl svarīgāka,” skaidroja brazīlietis.
Augstlēkšana – itālis Tamberi atgriežas ar pasaules sezonas labāko rezultātu
Itālis Džanmarko Tamberi Budapeštā sarīkoja sev raksturīgu šovu un uzvarēja augstlēkšanā ar pasaules sezonas labāko rezultātu 2,37 metri. ASV pārstāvis Džuvons Harisons ar 2,30 metriem izcīnīja otro vietu, bet meksikānis Eriks Portiljo ar 2,26 metriem bija trešais. Uz sava apakšdelma Tamberi bija uzrakstījis vārdus “showtime babe”, un pēc uzvaras sportists norādīja, ka uzraksts izrādījies pravietisks. “Kā jau bija paredzēts – bija laiks šovam!” viņš sacīja, norādot uz roku.
GIANMARCO TAMBERI FA 2.37 AL SECONDO TENTATIVO NEL SALTO IN ALTO INCREDIBILE pic.twitter.com/SzhrIVidNq— bea (@sonostronzaaa) September 13, 2026
Tamberi ar pirmajiem mēģinājumiem pārvarēja 2,22 un 2,26 metrus, bet 2,30 metriem viņam bija nepieciešami divi mēģinājumi. Turpinājumā sacensības pārvērtās taktiskā duelī ar Harisonu. Itālis pirmajā mēģinājumā pārvarēja gan 2,33, gan 2,35 metrus. Harisons šos augstumus izlaida, cerot saglabāt spēkus izšķirošajiem lēcieniem. Tamberi 2,37 metrus pārvarēja otrajā mēģinājumā, bet Harisons savu pēdējo iespēju izmantoja pie 2,39 metriem un latiņu nogāza. Itālis vēl trīsreiz mēģināja pārvarēt 2,41 metru, tomēr tas neizdevās.
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“Es savā uzvarā nevaru pateikties tikai sev – tas notika, pateicoties cilvēkiem tribīnēs,” Tamberi pēc mačiem uzkurināja skatītājus. “Mani draugi, ģimene un visi, kuri mani atbalsta – jūs bijāt lieliski. Jūs palīdzējāt man pārvarēt savu spēju robežas.” Pēc vairākiem savainojumu nomocītiem gadiem Tamberi sezonu sāka tikai jūlijā, augustā izcīnīja ceturto Eiropas čempiona titulu, bet Budapeštā apliecināja, ka joprojām pieder pasaules elitei.
Vīriešu 200 metros Bednarekam otrā uzvara 24 stundu laikā
Diennakti pēc uzvaras 100 metros amerikānis Kenijs Bednareks triumfēja arī 200 metros. Viņš sasniedza pasaules sezonas labāko rezultātu un personīgo rekordu – 19,52 sekundes. Ar šo rezultātu Bednareks pakāpās uz septīto vietu pasaules visu laiku labāko skrējēju sarakstā. Viņš pārliecinoši pārspēja Botsvānas olimpisko čempionu Letsili Tebogo, kurš ar sezonas labāko rezultātu 19,76 sekundes finišēja otrais. Trešo vietu ar 19,79 sekundēm ieguva amerikānis Kortnijs Lindsijs. Pirmie pieci skrējēji distanci veica ātrāk par 20 sekundēm.
Kenny Bednarek 🇺🇸 wins the World Ultimate men's 200m title in a World Lead of 19.52s.— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 13, 2026
2. Letsile Tebogo 🇧🇼 19.76
3. Courtney Lindsey 🇺🇸 19.79
pic.twitter.com/qKPXY2CxAX
Bednareks iepriekš bija izcīnījis četras sudraba medaļas lielāko sacensību 200 metru finālos – divas olimpiskajās spēlēs un divas pasaules čempionātos. Budapeštā viņš beidzot kļuva par individuālo globālo čempionu, turklāt izcīnīja uzreiz divus titulus.
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“Ak, Dievs, šīs bijušas neprātīgas dienas,” sacīja 27 gadus vecais amerikānis. “Savam sniegumam dotu augstāko vērtējumu, jo šodien un iepriekšējās dienās izdevās salikt kopā vairākas lietas, pie kurām esmu strādājis.” Par katru uzvaru Bednareks nopelnīja 150 000 ASV dolāru.
400 metru barjerskrējiens sievietēm Džounsa izcīna pirmo lielo titulu
Amerikāniete Džasmīna Džounsa izcīnīja pirmo lielo starptautisko titulu karjerā, uzvarot 400 metru barjerskrējienā ar sezonas labāko rezultātu 52,45 sekundes. Parīzes olimpiskajās spēlēs Džounsa palika vienu vietu aiz goda pjedestāla, savukārt 2025. gada pasaules čempionātā Džounsa palika soli no zelta, izcīnot sudraba medaļu. Šoreiz amerikāniete savu iespēju izmantoja.
Jasmine Jones 🇺🇸 is the World Athletics Ultimate Champion 🏆 🥇 in the women's 400mH.— Edeki|OR Nurse (@EdekiSO) September 13, 2026
She won the race in a Season's Best of 52.45s ahead if Emma Zapletalova 🇸🇰 who finished 2nd in 52.68s and Anna Cockrel 🇺🇸 3rd in 53.09s. pic.twitter.com/W3jqYvhwPH
Sacensību pirmajā pusē vadībā atradās Dimanta līgas čempione Anna Kokrela, kurai sekoja pasaules bronzas medaļniece Emma Zapletalova un Džounsa. Iznākot finiša taisnē, visvairāk spēka bija saglabājusi Džounsa, kura pārņēma vadību un vairs nebija panākama. Zapletalova finišēja otrā ar 52,68 sekundēm, bet Kokrela ar 53,09 sekundēm par divām sekundes simtdaļām pārspēja Dalilu Muhamedu.
Bijusī pasaules rekordiste Dalila Muhameda šajās sacensībās aizvadīja karjeras pēdējo skrējienu.
“Tas ir neprāts – es neko tādu negaidīju,” pēc sacensībām atzina Džounsa. “Augot un pilnveidojoties 400 metru barjerskrējienā, mani ļoti iedvesmoja Daila. Sacensties kopā ar viņu un Emmu šajā čempionātā bija ļoti aizraujoši.” Tikmēr 2016. gada olimpiskā un 2019. gada pasaules čempione Muhameda pēc finiša atskatījās uz paveikto karjerā. “Tikai pēc karjeras beigām tu īsti aptver, ko esi sasniedzis. Man bijusi svētīta karjera, un esmu par to ļoti pateicīga,” viņa sacīja.
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Jauktajā 4×400 metru stafetē favorītes statusu apliecina ASV izlase
Uzvaru jauktajā 4×400 metru stafetē ar rezultātu 3:08,32 izcīnīja pasaules čempione un pasaules rekordiste ASV. Amerikāņu komandā skrēja Kriss Beilijs, Aleksisa Holmsa, Džeikori Patersons un Alija Batlere. Beilijs pirmo posmu veica 44,73 sekundēs un stafetes kociņu nodeva kā līderis.
🥇USA 🇺🇸 (Chris Bailey, Alexis Holmes, Jacory Patterson, Aaliyah Butler) is the World Ultimate mixed 4x400m Champion🥇in 3:08.32s.— SprintForge (@Tweeterfinger1) September 13, 2026
🥈Great Britain 🇬🇧 in 3:09.40s SB.
🥉 Netherlands 🇳🇱 in 3:09.57s SB.
6th Jamaica 🇯🇲 (Zandrion Barnes, Shana Kaye Anderson, Assinie Wilson, Stacey…
Holmsa saglabāja pirmo vietu, lai gan nīderlandiete Līke Klāvere ar 49,37 sekundes ātru posmu amerikānietei pietuvojās. Trešajā posmā amerikānis Patersons pārsvaru palielināja, bet Batlere pēdējos 400 metrus veica 49,47 sekundēs un vadību nosargāja. Lielbritānija finišēja otrā ar 3:09,40, par 0,17 sekundēm pārspējot Nīderlandi (3:09,57).
“Mūsu komandā valdīja lieliska atmosfēra,” pēc skrējiena sacīja Holmsa. “Kad ASV veido stafetes komandu, tajā tiek pulcēti cilvēki, kuriem var uzticēties – tie ir sportisti ar raksturu, kuri spēj iziet stadionā un paveikt nepieciešamo. Tieši tāda komanda mums bija šodien.”
Vīriešu 1500 metros Kers atkal nodemonstrē meistarību
Brits Džošs Kers vēlreiz triumfēja stadionā, kurā 2023. gadā izcīnīja savu pirmo pasaules čempiona titulu. Viņš 1500 metru distancē izcīnīja triumfēja ar 3:29,35. Maierss finišēja otrais ar 3:29,68, bet amerikānis Hobss Keslers ieguva trešo vietu ar 3:30,73. Olimpiskais čempions Kouls Hokers no goda pjedestāla atpalika par vienu sekundes simtdaļu.
Josh Kerr 🇬🇧 is the World Athletics Ultimate Champion 🏆 🥇 in the men's 1500m, winning in 3.29.35, Cameron Myers 🇦🇺 2nd in 3.29.66 and Hobbs Kessler 🇺🇸 3rd on 3.30.73. pic.twitter.com/IoVc2fyrdN— Edeki|OR Nurse (@EdekiSO) September 13, 2026
Kers lielāko distances daļu atradās grupas vidū, bet 300 metrus pirms finiša ieņēma sev izdevīgu pozīciju aiz līdera. Pēdējos 200 metrus brits veica 26,02 sekundēs un atrāvās no austrālieša Kema Maiersa.
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“Šosezon nestartēju daudz, tādēļ šeit ierados svaigs un gatavs sacensībām,” sacīja Kers. “Kemerons ir lielisks sportists un izdarīja uz mani lielu spiedienu, taču skrējiena laikā es paspēju paskatīties ekrānā un redzēju, cik liels ir pārsvars.”
Sieviešu 5000 metros Amebava negaida pēdējo apli
Etiopiete Likina Amebava izjauca ierasto 5000 metru finālu scenāriju, nevis gaidot izšķirošo sprintu pēdējā aplī, bet uzbrūkot skrējienam jau pēc 3000 metru atzīmes. Viņa nākamo kilometru veica aptuveni 2:46 minūtēs un izveidoja gandrīz sešu sekunžu pārsvaru pār pretiniecēm. Sākoties pēdējam aplim, tas jau bija pieaudzis līdz gandrīz deviņām sekundēm. Amebava finišēja pēc 14:30,36, austrāliete Džesika Hala ar personīgo rekordu 14:32,39 izcīnīja otro vietu, bet etiopiete Fantaje Belajni ar 14:32,62 bija trešā.
“Esmu ļoti laimīga, ka kļuvu par "Ultimate" čempioni,” sacīja Amebava. “Zināju, ka man nav pārāk spēcīga finiša sprinta, tādēļ distances vidū sapratu – man jāpalielina ātrums.”
WATCH: The final strides. The final surge. And then — victory. 🇪🇹✨— Fana Media Corporation S.C. (FMC) (@fanatelevision) September 13, 2026
Watch Likina Amebaw race through the closing moments of a brilliant 5,000m run in Budapest, crossing the finish line as the inaugural World Athletics Ultimate Champion. 🏆🇪🇹#Ethiopia #LikinaAmebaw #Athletics pic.twitter.com/b6rFAkG3Ik
Līdz ar šiem startiem, Pasaules vieglatlētikas savienības "Ultimate" čempionāts, kurā pasaules labākie vieglatlēti sacentās par 10 miljonu ASV dolāru balvu fondu ir noslēdzies. Sacensībās individuālo disciplīnu uzvarētāji katrs saņēma 150 000 dolāru lielu atalgojumu. Pasaules vieglatlētikas savienības prezidents Sebastians Ko uzsvēris, ka finansiālā drošība ir būtiska sportistu labklājības daļa un lielāks atalgojums palīdzēs profesionāļiem ilgāk turpināt savu karjeru.