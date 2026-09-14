Dans Ločmelis izceļas ar precīzu metienu Bostonas "Bruins" debitantu spēlē
Foto: LETA
Danam Ločmelim laba atgriešanās pēc ilgāka laika izlaišanas traumas dēļ.
Hokejs

Dans Ločmelis izceļas ar precīzu metienu Bostonas "Bruins" debitantu spēlē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Latvijas hokejists Dans Ločmelis svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Bostonas "Bruins" debitantu pārbaudes spēlē izcēlās ar gūtiem vārtiem.

Dans Ločmelis izceļas ar precīzu metienu Bostonas ...

"Bruins" jaunie spēlētāji izbraukumā ar 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) pārspēja Bufalo "Sabres" debitantu komandai. Ločmelis guva savas komandas otros vārtus, spēles 12. minūtē no vārtu priekšas panākot 2:1. Divus vārtus "Bruins" rindās guva pagājušā gada drafta septītais numurs Džeimss Heigenss.

Ločmelis pleca traumas dēļ laukumā nebija devies kopš Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm. Marta sākumā viņam tika veikta operācija un pēdējos sešus mēnešus viņš atlabis. "Jutos lieliski," pēc pārbaudes spēles teica Ločmelis. "Pēdējie seši mēneši man ir bijuši kā ilga treniņnometne un tagad vienkārši gribu spēlēt." Latvijas uzbrucējs, kurš pērn "Bruins" fārmklubā Amerikas hokeja līgā (AHL) 43 spēlēs sakrāja 28 (13+15) punktus, arī pastāstīja, ka pilnīgi vesels jūtas jau divus mēnešus.

"Šī bija mana pirmā nopietnā trauma un nezināju, ko sagaidīt," par oktobrī gūto pleca savainojumu pastāstīja Ločmelis. "Tomēr atveseļošanās noritēja ļoti raiti, un jau vasaras sākumā jutos tīri labi." Pirmdien "Bruins" un "Sabres" jaunie spēlētāji aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču.

Tēmas

AHLNHLBufalo "Sabres"Bostonas "Bruins"Dans Ločmelis

Citi šobrīd lasa