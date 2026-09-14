Dans Ločmelis izceļas ar precīzu metienu Bostonas "Bruins" debitantu spēlē
Latvijas hokejists Dans Ločmelis svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Bostonas "Bruins" debitantu pārbaudes spēlē izcēlās ar gūtiem vārtiem.
"Bruins" jaunie spēlētāji izbraukumā ar 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) pārspēja Bufalo "Sabres" debitantu komandai. Ločmelis guva savas komandas otros vārtus, spēles 12. minūtē no vārtu priekšas panākot 2:1. Divus vārtus "Bruins" rindās guva pagājušā gada drafta septītais numurs Džeimss Heigenss.
Cullen McCrate shot gets blocked in front. Dans Locmelis buries the loose puck— Jack Studley (@jackstudley13) September 13, 2026
2-1 #NHLBruins pic.twitter.com/8jbfXqfxeZ
Ločmelis pleca traumas dēļ laukumā nebija devies kopš Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm. Marta sākumā viņam tika veikta operācija un pēdējos sešus mēnešus viņš atlabis. "Jutos lieliski," pēc pārbaudes spēles teica Ločmelis. "Pēdējie seši mēneši man ir bijuši kā ilga treniņnometne un tagad vienkārši gribu spēlēt." Latvijas uzbrucējs, kurš pērn "Bruins" fārmklubā Amerikas hokeja līgā (AHL) 43 spēlēs sakrāja 28 (13+15) punktus, arī pastāstīja, ka pilnīgi vesels jūtas jau divus mēnešus.
Dans Locmelis after day one of the Prospects Challenge. I asked how his shoulder is feeling, said it feels really good.— Jake Ferraro (@18Jxxx18) September 13, 2026
"Wasn't even thinking about it."
Also said that he wasn't feeling any pressure after not playing for months #NHLBruins pic.twitter.com/qjevACtWc5
"Šī bija mana pirmā nopietnā trauma un nezināju, ko sagaidīt," par oktobrī gūto pleca savainojumu pastāstīja Ločmelis. "Tomēr atveseļošanās noritēja ļoti raiti, un jau vasaras sākumā jutos tīri labi." Pirmdien "Bruins" un "Sabres" jaunie spēlētāji aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču.