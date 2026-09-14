Favorīts Zverevs triumfē "US Open" un izcīna karjeras otro "Grand Slam" titulu
Sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā - ASV atklātajā čempionātā - svētdien triumfēja sacensību galvenais favorīts Aleksandrs Zverevs no Vācijas.
ATP ranga vicelīderis un turnīra pirmā rakete finālā ar 6-3, 7-6 (7:2), 5-7, 6-2 pārspēja ar astoto numuru izsēto mājinieku Benu Šeltonu (ATP 9.).
29 gadus vecajam Zverevam šis ir karjeras otrais "Grand Slam" tituls, šogad triumfējot arī Francijas atklātajā čempionātā. Tāpat šosezon Zverevs aizkļuva līdz finālam Vimbldonā un pusfinālam Austrālijas atklātajā čempionātā.
23 gadus vecais Šeltons cīnījās par savu pirmo "Grand Slam" titulu, bet Zverevs "US Open" finālā spēlēja arī pirms sešiem gadiem, kad piekāpās austrietim Dominikam Tīmam. Līdz šim pēdējo reizi "US Open" vīriešu turnīrā par čempionu kāds no mājiniekiem kļuva 2003. gadā, kad uzvarēja Endijs Rodiks.
Pērn par ASV atklātā čempionāta uzvarētāju vīriešu sacensībās kļuva spānis Karloss Alkarass.