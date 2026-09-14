Ostapenko WTA rangā paliek 32. vietā, bet pasaules virsotnē kāpj Ribakina
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā saglabājusi 32. pozīciju, bet par pirmo raketi kļuvusi Jeļēna Ribakina no Kazahstānas.
Ribakina rangā apsteigusi baltkrievieti Arinu Sabaļenku, kura pirmās raketes godā bija 99 nedēļas.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja zaudējusi 11 vietas un jaunākajā rangā ieņem 120. pozīciju, bet Beatrise Zeltiņa ir par 12 ailītēm augstāk un ieņem 439. vietu. Karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova zaudējusi 12 vietas (606.), Sabīne Rutlauka pakāpusies par trim pozīcijām (714.), Elza Tomase ir par 95 vietām zemāk (765.), Adelīna Lačinova ir par 30 vietām zemāk (807.), Diāna Marcinkēviča zaudējusi desmit vietas (891.), kamēr Daniela Vismane ir par 15 pozīcijām augstāk (1027.), par 51 vietu pakāpusies Daniela Dārta Feldmane (1202.), bet Anna Ozerova pakāpusies par 25 pozīcijām (1467.).
Ranga pirmajā desmitniekā aiz Ribakinas un Sabaļenkas seko amerikānietes Džesika Pegula un Korija Gofa, krieviete Mirra Andrejeva un čehiete Linda Noskova. No devītās uz septīto vietu pakāpusies ukrainiete Elina Svitoļina, kura apsteigusi Karolīnu Muhovu no Čehijas un polieti Igu Švjonteku, bet labāko desmitnieku noslēdz ukrainiete Marta Kostjuka.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko pakāpusies par divām vietām un ieņem 11. pozīciju, bet Semeņistaja zaudējusi 15 vietas un ir 182. pozīcijā. Zeltiņa atguvusi piecas vietas (321.), Tomase atkāpusies par 62 vietām (707.), Feldmane veikusi 78 vietu kāpumu (886.), bet Marcinkēviča atkāpusies par 97 vietām (978.). Rangā ārpus labāko tūkstoša ir vēl deviņas Latvijas tenisistes.
Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.