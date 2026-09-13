F1 pilots Antonelli atkal neapturams - Madridē izcīnīta astotā uzvara sezonā
"Mercedes" komandas pilots Andrea Kimi Antonelli ar lielisku sniegumu sacīkšu izskaņā nodrošināja sev uzvaru Spānijas "Grand Prix". Viņš finišā par vairāk nekā četrām sekundēm pārspēja Maksu Verstapenu.
Sacīksti no pirmās pozīcijas sāka "McLaren" pilots Lando Noriss. Viņš pēc veiksmīga starta saglabāja vadību līdz 17. aplim, kad nācās doties boksos, un par līderi kļuva Šarls Leklērs ("Ferrari"). Tuvojoties sacīkste noslēdzošajiem apļiem, Antonelli pārņēma vadību, bet otrajā un trešajā vietā sekoja attiecīgi Makss Verstapens ("Red Bull") un Noriss, kurš atpalika no otrās pozīcijas tikai nepilnu sekundi.
Antonelli nosargāja pārsvaru līdz finišam un pārspēja otrās vietas ieguvēju Verstapenu par 4,351 sekundi. Noriss noslēdza labāko trijnieku, kamēr ceturtais bija Leklērs. Savukārt jau septītajā aplī tehnisku iemeslu dēļ izstājās "Ferrari" pilots Luiss Hamiltons, bet Lenss Strols ("Aston Martin") neturpināja sacīksti pēc 15. apļa.
Pēc 14 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 292 punktiem ieņem Antonelli, 211 punkts ir Džordžam Raselam ("Mercedes"), 191 punkts - Hamiltonam, 186 punkti ir Norisam un 167 punkti - Leklēram. Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 503, "Ferrari" - 350, "McLaren" - 306 un "Red Bull" - 230 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".