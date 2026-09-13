Latvijas 3x3 basketbolisti otro reizi vēsturē kļūst par Eiropas čempioniem
Latvijas 3x3 basketbolisti, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, svētdien Antverpenē notiekošajā Eiropas čempionātā pārliecinoši sakāva Nīderlandi un otro reizi vēsturē kļuva par Eiropas čempioniem.
Finālā Latvija, kas izsēta ar sesto numuru, ar 19:10 pārspēja Nīderlandi (2.). Kuksiks izcēlās ar septiņiem gūtiem punktiem, Miezis pievienoja piecus punktus, Gludītis maču noslēdza ar četriem punktiem, bet trīs punktus guva Raimo.
Mača ievadā rezultatīvāki bija nīderlandieši, taču nākamajās minūtēs latvieši pārņēma vadību ar 8:3. Turpinājumā abas komandas apmainījās ar gūtiem punktiem no groza apakšas (10:5), bet spēles vidusdaļā pēc precīza tālmetiena Nīderlande samazināja Latvijas pārsvaru līdz trīs punktiem.
Pēc četru punktu izrāviena latvieši panāca 14:7 nepilnas trīs minūtes līdz spēles beigām. Nīderlandes basketbolistiem izdevās vēl nedaudz pietuvoties, bet Miezis ar precīzu tālmetienu atjaunoja +7. Pēdējā minūtē divus punktus guva Kuksiks, un atlikušajā spēles laikā rezultāts vairs nemainījās, latviešiem uzvarot ar 19:10.
Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Gludītis, bet simboliskajā izlasē viņam pievienojās arī nīderlandietis Nesta Agasi un francūzis Lorenco Tiruārs-Samsons.
Pusfinālā latvieši ar 17:15 uzvarēja Franciju (4.), bet Nīderlande ar 20:14 bija pārāka pār turnīra favorīti Serbiju. C grupā sestdien latvieši ar rezultātu 21:16 pārspēja Īriju (11.) un ar 22:16 guva virsroku pār Lietuvu (3.), bet ceturtdaļfinālā Latvijas valstsvienība ar 21:18 uzvarēja Beļģiju (8.). Eiropas sieviešu čempionāta finālturnīram Latvijas izlase nekvalificējās.
Latvijas vīriešu izlase Eiropas čempionāta finālturnīrā startē sesto reizi. Piecos iepriekšējos piegājienos izdevies izcīnīt medaļas. Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Miezis 2017. gadā izcīnīja čempionu titulu, bet 2018. un 2022. gadā - sudrabu. 2023. gadā bronzas medaļas izcīnīja Francis Lācis, Lasmanis, Mārcis Osis un Raimo, bet pērn par vicečempioniem kļuva Miezis, Lācis, Raimo un Kuksiks.