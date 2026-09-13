Pasaules kausā uzvar ASV basketbolistes
ASV sieviešu basketbola izlase svētdien Berlīnē triumfēja Pasaules kausā basketbolā sievietēm ar 97:79 (17:20, 25:26, 30:12, 24:22) pārspējot Francijas izlasi.
Pēc pirmajām divām ceturtdaļām ASV bija iedzinējos ar -2, bet trešajā ceturtdaļā amerikānietes apturēja pretinieču uzbrukumu, desmit minūšu laikā ielaižot tikai 12 punktus, un noslēdzošo ceturtdaļu sāka ar +16. Pēdējās desmit spēles minūtēs ASV basketbolistes spēlēja pārliecinoši, nosargājot drošu pārsvaru.
ASV panākumu ar 22 punktiem un desmit bumbām zem groziem sekmēja Brīena Stjuarta, Džekija Janga guva 18 punktus, bet ar 15 punktiem maču noslēdza Kalia Kopere. Francijas valstsvienībā ar 21 punktu un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Dominika Malonga, kamēr 20 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles pievienoja Gabija Viljamsa.
Viens no fināla spēles tiesnešiem bija latvietis Gatis Saliņš.
Francija ar ASV tikās arī 2024. gada olimpisko spēļu finālā, kurā ar 67:66 uzvarēja amerikānietes. Tikmēr cīņā par bronzas godalgām Spānijas izlase ar 81:58 (25:15, 15:21, 21:15, 20:7) pārliecinoši apspēlēja mājinieci Vāciju.
Sestdien pusfinālā amerikānietes ar 76:66 uzvarēja Spāniju, bet francūzietes ar 86:64 guva panākumu pār vācietēm. Iepriekšējā Pasaules kausa finālturnīrā 2022. gadā uzvarēja ASV basketbolistes, finālā pieveicot Ķīnu, bet bronzas medaļas izcīnīja Austrālijas izlase.