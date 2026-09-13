Latvijas volejbola izlase Eiropas čempionātā atņem olimpiskajai čempionei Francijai setu, bet atzīst tās pārākumu
Latvijas vīriešu volejbola izlase svētdien Klužā-Napokā Eiropas čempionāta trešajā spēlē ar 1-3 (12:25, 16:25, 25:22, 13:25) piekāpās pēdējo divu olimpisko spēļu čempionei Francijai.
Pirmā seta ievadā latvieši izvirzījās vadībā ar 3:1, bet turpinājumā Francija pēc 10:1 izrāviena pārņēma vadību. Seta turpinājumā francūži spēlēja pārliecinoši un uzvarēja ar 25:12. Otrajā setā Francijas volejbolisti bija vadībā jau no paša sākuma, izcīnot drošu panākumu ar 25:16.
Tikmēr trešajā setā latvieši teju visu setu bija vadībā ar minimālu pārsvaru, seta izskaņā to palielinot līdz pieciem punktiem (23:18). Francijas volejbolisti atbildēja ar trīs punktu izrāvienu, samazinot Latvijas pārsvaru līdz diviem punktiem, taču turpinājumā latvieši spēlēja rezultatīvi un uzvarēja setā ar 25:22.
Ceturtajā setā atkal pārliecinoši spēlēja Francijas izlase, kas jau ievadā tika pie astoņu punktu pārsvara. Seta turpinājumā francūži tika pie uzvaras ar 25:13.
Pirms tam citā D grupas trešās kārtas spēlē Turcija ar 3-0 (25:23, 25:19, 25:19) uzvarēja Šveici. D grupā Francijai ir deviņi punkti trīs spēlē, Vācija iekrājusi astoņus punktus, Rumānijai ir četri punkti, pa trīs punktiem ir Turcijai un Latvijai, bet Šveice ir bez punktiem.
Latvijas izlase pirmajā spēlē D grupā trešdien ar 3-1 pieveica Rumāniju, bet piektdien otrajā mačā ar 0-3 zaudēja Vācijai. Francijai ir pa divām trīs setu uzvarām pret Turciju un Šveici. Latvijas izlase pasaules rangā ieņem 46. vietu, bet Francija ir septītajā pozīcijā. Latvijas izlase šogad vasaras sākumā spēlēja Eiropas līgā, ieņemot 13. vietu 27 komandu turnīrā, bet Francija cīnījās Nāciju līgā un 12 mačos izcīnīja sešas uzvaras.
D grupas turpmākajās spēlēs Latvijas izlase otrdien tiksies ar Šveici un trešdien - ar Turciju. Latvijas izlases kapteinis šajā turnīrā ir Kristaps Šmits.
Latvijas izlase vietu finālturnīrā izcīnīja 2025. gada augustā, G kvalifikācijas grupā aiz Slovākijas ieņemot otro vietu, bet apsteidzot Kosovu. Latvijas volejbolisti kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram kā labākā no otrās vietas ieņēmušajām komandām. Latvijas volejbolisti Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlē trešo reizi.
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Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlē arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases. Četras labākās grupas komandas iekļūst astotdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā. Uģim Krastiņam izlasē palīdz treneris Mārcis Obrumans, statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
Latvijas valstsvienības sastāvs:
cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Jēkabs Dzenis, Eduards Dūdens;
diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
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"libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs.