"Rīgas zeļļi" pārbaudes turnīra finālā piekāpjas "Neptūnas" vienībai
Foto: Rīgas Zeļļi/Facebook
"Rīgas zeļļi" pārbaudes turnīra finālā zaudē "Neptūnas" vienībai.
Basketbols

"Rīgas zeļļi" pārbaudes turnīra finālā piekāpjas "Neptūnas" vienībai

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas basketbola komanda "Rīgas zeļļi" svētdien Klaipēdā aizvadītajā pārbaudes turnīra fināla mačā ar rezultātu 78:87 (21:17, 21:19, 22:24, 14:27) piekāpās Klaipēdas "Neptūnas" komandai.

"Rīgas zeļļi" pārbaudes turnīra finālā piekāpjas "...

Starp rīdziniekiem rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Rolands Šulcs, pa 12 punktiem pievienoja Bens Šungu un Tailers Vols, kurš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, bet vēl desmit punktus guva Martins Varns. Sestdien pusfinālā Latvijas vienība ar 89:61 pārspēja Lietuvas vienību "Šiauliai", bet "Neptūnas" ar 86:85 uzvarēja Baku "Sabah".

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