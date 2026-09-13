"Rīgas zeļļi" pārbaudes turnīra finālā zaudē "Neptūnas" vienībai.
Basketbols
Šodien 21:45
"Rīgas zeļļi" pārbaudes turnīra finālā piekāpjas "Neptūnas" vienībai
Latvijas basketbola komanda "Rīgas zeļļi" svētdien Klaipēdā aizvadītajā pārbaudes turnīra fināla mačā ar rezultātu 78:87 (21:17, 21:19, 22:24, 14:27) piekāpās Klaipēdas "Neptūnas" komandai.
Starp rīdziniekiem rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Rolands Šulcs, pa 12 punktiem pievienoja Bens Šungu un Tailers Vols, kurš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, bet vēl desmit punktus guva Martins Varns. Sestdien pusfinālā Latvijas vienība ar 89:61 pārspēja Lietuvas vienību "Šiauliai", bet "Neptūnas" ar 86:85 uzvarēja Baku "Sabah".