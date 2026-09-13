Līva Ēbere un Deniela Konstantinova izcīna sudrabu Eiropas U-22 čempionātā pludmales volejbolā
Latvijas pludmales volejbolistes Līva Ēbere un Deniela Konstantinova aizraujošā trīs setu finālā izcīnīja Madridē izcīnīja Eiropas U-22 čempionāta sudrabu. No zelta latvietes šķīra tikai divi punkti.
Ēbere/Konstantinova, kurām turnīrā ticis ceturtais numurs, finālā ar 1-2 (13:21, 21:16, 16:18) piekāpās Nīderlandes pārim Nigellai Negenmanei/Florai Hogenhautai (3.). Pusfinālā Latvijas sportistes ar 2-0 (22:20, 21:18) uzvarēja turnīra favorītes spānietes Sofju Korulju un Andrianu Ferro.
Pirms tam latvietes astotdaļfinālā ar 2-0 (21:16, 21:16) guva virsroku pār itālietēm Sofiju Buconi/Ilariju Nocu (15.) un ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:18, 21:16) bija pārākas pār Izraēlas sportistēm Širaju Danenbergu/Danielu Gonsalesu (10.).
Jau ziņots, ka vīriešu turnīrā par Eiropas čempioniem kļuva Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots. Latvijas duets, kas turnīrā bija izsēts ar otro numuru, finālā ar 2-0 (21:18, 21:19) uzvarēja lietuviešus Povilu Piesinu un Dovīdu Sinkeviču (8.). Fokerots un Auziņš ir starp izcilākajiem pludmales volejbola jaunatnes turnīru dalībniekiem. Viņi 2022. gadā uzvarēja Eiropas U-18 čempionātā Grieķijā un pasaules U-19 čempionātā Turcijā, 2024. gadā triumfēja Eiropas U-20 čempionātā Polijā, bet gadu vēlāk izcīnīja pirmo vietu pasaules U-21 čempionātā Meksikā. Eiropas U-22 čempionāta zelts bija vienīgais, ko abi līdz šim vēl nebija izcīnījuši jaunatnes līmenī. Pērn Fokerots šajā vecuma grupā spēlēja kopā ar Oliveru Bulgaču, taču finālā piekāpās Francijas duetam.
Ēbere un Konstantinova divreiz izcīnījušas sudraba medaļu Eiropas U-20 čempionātā (2022., 2024.), kā arī bijušas trešās U-22 vecuma grupā (2024.).
No 1999. līdz 2012. gadam šīs Eiropas jaunatnes čempionāta kategorijas sportisti sacentās vecuma grupā līdz 23 gadiem, bet turpmāk sacensības notika U-22 vecuma grupā. Latvijai līdz šim tajā izdevies izcīnīt 13 godalgas, tostarp četras - augstākā kaluma. Pašā pirmajā šāda veida turnīrā 1999. gadā Grieķijā sieviešu konkurencē uzvarēja Inguna Minusa un Inga Ikauniece, bet 2016. gadā viņu panākumu atkārtoja Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka (šobrīd Samoilova).
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vīriešu konkurencē 2005. gadā par Eiropas U-23 čempioniem kļuva Mārtiņš Pļaviņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2018. gadā Aleksandra jaunākais brālis Mihails Samoilovs Jūrmalā notikušajā turnīrā uzvarēja kopā ar pašreizējo Latvijas klasiskā volejbola izlases kapteini Kristapu Šmitu.