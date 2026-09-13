Latvijas 3x3 basketbolisti iekļūst Eiropas čempionāta finālā un cīnīsies par zeltu
Antverpenē Latvijas 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, izturēja Francijas vareno atspēlēšanos un sasniedza Eiropas čempionāta finālu. Plkst. 22.45 latvieši pret Nīderlandi cīnīsies par zelta medaļām.
Pusfinālā Latvija, kas izsēta ar sesto numuru, ar 17:15 pārspēja Franciju (4.). Raimo ar astoņiem gūtajiem punktiem bija rezultatīvākais, Kuksiks pievienoja sešus punktus, kamēr Miezis un Gludītis guva vēl attiecīgi divus un vienu punktu.
Spēles pirmajā pusē latvieši iekrāja deviņu punktu pārsvaru (12:3). Turpinājumā francūžiem vēl pēdējā minūtē izdevās samazināt Latvijas pārsvaru līdz +2, taču Latvijas basketbolisti pēdējā uzbrukumā nosargāja vadību un izcīnīja uzvaru. Otrā pusfinālā Nīderlande (2.) ar 20:14 bija pārāka pār turnīra favorīti Serbiju.
Fināls, kurā par čempiontitulu cīnīsies Latvija un Nīderlande, paredzēts plkst. 22.45 pēc Latvijas laika. Spēles tiešraidē pārraida "YouTube" kanāls "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel".
Jau ziņots, ka ceturtdaļfinālā Latvijas valstsvienība ar 21:18 uzvarēja Beļģiju (8.). C grupā sestdien latvieši ar rezultātu 21:16 pārspēja Īriju (11.) un ar 22:16 guva virsroku pār Lietuvu (3.). Eiropas sieviešu čempionāta finālturnīram Latvijas izlase nekvalificējās.
Latvijas vīriešu izlase Eiropas čempionāta finālturnīrā startē sesto reizi. Piecos iepriekšējos piegājienos izdevies izcīnīt medaļas. Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Miezis 2017. gadā izcīnīja čempionu titulu, bet 2018. un 2022. gadā - sudrabu. 2023. gadā bronzas medaļas izcīnīja Francis Lācis, Lasmanis, Mārcis Osis un Raimo, bet pērn par vicečempioniem kļuva Miezis, Lācis, Raimo un Kuksiks.