Štolcermanis sezonas pēdējā FREC braucienā piedzīvo sadursmi
Svētdien Vācijas pilsētā Hokenheimā notikušais "Formula Regional" Eiropas čempionāta (FREC) pēdējais, astotais posms Latvijas autosportistam Tomasam Štolcermanim izvērtās pagalam neveiksmīgs – pēc trīs automašīnu sadursmes viņš bija spiests izstāties no sacensībām jau pirmajā aplī.
"Prema" vienības latviešu pilots Štolcermanis otro braucienu sāka no desmitās pozīcijas, taču jau pirmajā aplī pēc trīs automašīnu sadursmes izstājās no sacensībām, paliekot bez rezultāta. Par otrā brauciena uzvarētāju kļuva amerikānis Sebastians Veldons (MP), kurš par nepilnu minūti pārspēja itāli Emanuēli Olivjēri ("R-ace").
Jau ziņots, ka pirmajā braucienā latviešu pilots cīnījās par trešo vietu, taču, kad līdz pirmā brauciena beigām bija palikušas pāris minūtes, viņš izslīdēja no trases un pēc atgriešanās tajā vēlāk izstājās.
Šosezon FREC seriālā līdz septembrim notika astoņi posmi trasēs, kurās notiek vai ir notikušas arī Pirmās formulas (F-1) sacensības. Latvietis startēja visos posmos. Iepriekšējos trīs gados Štolcermanis startēja Itālijas, Tuvo Austrumu un Dienvidaustrumāzijas F-4 seriālos.