Miezis un Gludītis apklusina mājiniekus un ieved Latvijas 3x3 izlasi Eiropas čempionāta pusfinālā
Latvijas 3x3 basketbolisti Nauris Miezis un Kristaps Gludītis Beļģijas pilsētā Antverpenē notiekošā Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā izšķirošajos brīžos apklusināja mājiniekus, nodrošinot Latvijas izlasei vietu pusfinālā. Tas gaidāms šodien plkst. 20.30, kad mūsu 3x3 basketbolisti stāsies pretī spēcīgajai Francijai.
Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, svētdien Antverpenē Eiropas čempionātā nodrošināja vietu pusfinālā ar 21:18 pārspējot Beļģiju.
Nedaudz vairāk kā četras minūtes līdz pamatlaika beigām Miezis ar precīzu tālmetienu panāca +5. Beļģi atbildēja ar 4:0 izrāvienu, samazinot latviešu pārsvaru līdz vienam punktam, taču turpinājumā no tālmetiena līnijas precīzi bija Gludītis un Miezis, panākot 19:14.
Turpinājumā beļģiem vēlreiz izdevās samazināt deficītu, taču Miezis guva vienu punktu no groza apakšas, un Gludītis realizēja vienu no diviem soda metieniem, nodrošinot Latvijai uzvaru.
Miezis Latvijas izlases rindās ar deviņiem gūtiem punktiem bija rezultatīvākais, Gludītis pievienoja sešus punktus, bet vēl attiecīgi trīs un divus punktus guva Raimo un Kuksiks.
Latvijas 3x3 basketbolisti pusfinālā, kas paredzēts plkst. 20.30, cīnīsies ar Franciju (4.). Spēles tiešraidē pārraida "YouTube" kanāls "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel". C grupā latvieši ar rezultātu 21:16 pārspēja Īriju (11.) un ar 22:16 guva virsroku pār Lietuvu (3.).
Eiropas sieviešu čempionāta finālturnīram Latvijas izlase nekvalificējās. Latvijas vīriešu izlase Eiropas čempionāta finālturnīrā startē sesto reizi. Piecos iepriekšējos piegājienos izdevies izcīnīt medaļas. Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Miezis 2017. gadā izcīnīja čempionu titulu, bet 2018. un 2022. gadā - sudrabu. 2023. gadā bronzas medaļas izcīnīja Francis Lācis, Lasmanis, Mārcis Osis un Raimo, bet pērn par vicečempioniem kļuva Miezis, Lācis, Raimo un Kuksiks.