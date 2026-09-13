"Ultimate" čempionāta otrajā dienā par sensāciju parūpējas Japānas šķēpmetēja
Budapeštā 12. septembrī turpinājās vieglatlētu cīņā par “Ultimate” čempiona titulu un 150 000 ASV dolāru lielajām galvenajām balvām par pirmo vietu. Sacensībās par īstu sensāciju parūpējās Japānas šķēpmetēja Haruka Kitaguči, kura īstenoja savas karjeras tālāko metienu, izraujot no rokām uzvaru ķīnietei Jaņai Dziji, kas šosezon vēl ne reizi nebija piedzīvojusi zaudējumu.
Bednareks 100 metros negaidīti izrauj uzvaru no rokām favorītam
ASV sprinteris Kenijs Bednareks dramatiskā cīņā triumfēja 100 metru finālā, distanci veicot 9,85 sekundēs, skrienot 0,6 metrus sekundē stiprā pretvējā. Viņš izšķirošajā skrējienā pārspēja pasaules čempionu - jamaikieti Obliku Sevilu, kurš bija sacensību favorīts un finišēja pēc 9,90 sekundēm. Trešo vietu ar rezultātu 9,93 sekundes ieguva amerikānis Ronijs Beikers.
Kenny Bednarek 🇺🇸 storms to the World Ultimate 100m title in 9.85— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 12, 2026
2. Oblique Seville 🇯🇲 9.90
3. Ronnie Baker 🇺🇸 9.93
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Tikpat ātrs bija arī Nigērijas sprinteris Kajinsola Akaji, taču Beikers viņu cīņā par bronzu apsteidza par četrām sekundes tūkstošdaļām. Kristians Kolmens ar 9,94 sekundēm ieņēma piekto vietu. Finālu klātienē vēroja arī leģendārais Useins Bolts un Noā Lailss. “Šis skrējiens bija vēstures grāmatu cienīgs,” pēc uzvaras sacīja Bednareks. “Viss bija nedaudz aizraujošāk nekā pasaules čempionātā, un vienlaikus šīs sacensības man radīja lielāku spiedienu, jo uz spēles bija likts ļoti daudz.”
Japāniete Kitaguči šķēpmešanā atbild ar savas karjeras tālāko metienu
Sieviešu šķēpmešanā savas karjeras labāko rezultātu sasniedza olimpiskā čempione Haruka Kitaguči. Japāniete šķēpu raidīja 68,92 metrus, laboja savas valsts rekordu un izcīnīja "Ultimate" čempiones titulu. Šis rezultāts viņu no 23. vietas pacēla uz dalītu desmito pozīciju pasaules visu laiku labāko šķēpmetēju sarakstā. Turklāt Kitaguči triumfēja stadionā, kurā 2023. gadā kļuva par pasaules čempioni.
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Reigning Olympic Champion Kitaguchi Haruka 🇯🇵 throws her way to #WorldAthleticsUltimate glory in the women’s javelin! 🥇 pic.twitter.com/I1yyByrKuP— The Olympic Games™ (@Olympics) September 12, 2026
Sacensības spēcīgi sāka 18 gadus vecā ķīniete Jaņa Dziji, pirmajā metienā raidot šķēpu 68,05 metru attālumā. Tomēr gūstot savainojumu viņa pēc otrā metiena no sacensībām izstājās. Kad japāniete Kitaguči otrajā mēģinājumā sasniedza jaunu, lielisku personīgo un arī Japānas rekordu – 68,92 m, jaunā Ķīnas šķēpmetēja bija spiesta samierināties ar savu pirmo zaudējumu šajā sezonā.
Trešo vietu ar 64,84 metriem ieguva kolumbiete Flora Denisa Ruisa Hurtado, bet ceturtā ar 63,37 metriem bija Makenzija Litla. Tikmēr Latvijas pārstāve Anete Sietiņa ar 58,17 metriem ierindojās 7. vietā. Anetes pirmais metiens bija 58,17 m tāls, un pēc pirmās metienu sērijas viņa bija sestā. Otrajā metienā Anete neuzlaboja savu rezultātu – 56,22 m. Turklāt Tori Morbija no Jaunzēlandes apsteidza viņu (58,95 m), un līdz ar to Anete Sietiņa pirmajā tik prestižajā pasaules labāko vieglatlētu forumā ierindojās septītajā vietā. Astotā palika Sigrīda Borge (Norvēģija) – 50,88 m.
“Sacensības bija ļoti smagas, jo meitenes šosezon metušas tālu,” pēc sacensībām sacīja Kitaguči. “Bet es katrās sacensībās sapņoju un ticu, ka man ir viss pa spēkam. Un šodien laboju valsts rekordu, izcīnot "Ultimate" titulu – sajūta ir brīnišķīga. Šī bija vienkārši lieliska diena.” 28 gadus vecā sportiste atzina, ka iepriekšējā gada pasaules čempionāts Tokijā, kur viņa savu skatītāju priekšā nespēja iekļūt finālā, sagādājis vilšanos.
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“Pagājušajā gadā Tokijā biju vīlusies, bet tagad varu pārliecinoši sacīt, ka esmu atgriezusies,” teica Kitaguči. Pēc pirmā mēģinājuma viņu iedrošināja treneris – pasaules rekordists Jans Železnijs. “Kad pirmajā mēģinājumā aizmetu 61 metru, treneris man teica, lai saglabāju koncentrēšanos un turu šķēpu taisni. Viņš sacīja, ka tad varēšu aizmest tālu,” stāstīja Kitaguči.
Džefersone-Vudena uzrāda sezonas ātrāko rezultātu pasaulē
Sieviešu 100 metru finālā pārliecinošu sniegumu demonstrēja amerikāniete Melisa Džefersone-Vudena. Viņa finišēja pēc 10,62 sekundēm, sasniedzot dalītu septīto visu laiku labāko rezultātu. Skrējiena laikā bija 0,2 metrus sekundē stiprs pretvējš.
Melissa Jefferson Wooden 🇺🇸 storms to the World Ultimate 100m title in 10.62s.— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 12, 2026
2. Julien Alfred 🇱🇨 10.74
3. Sha’Carri Richardson 🇺🇸 10.76
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Džefersone-Vudena, kura iepriekšējā pasaules čempionātā uzvarēja 100, 200 un 4x100 metru stafetē, par 0,12 sekundēm pārspēja Sentlūsijas olimpisko čempioni Džūljenu Alfredu. Trešā ar rezultātu 10,76 sekundes bija 2023. gada pasaules čempione Šakarija Ričardsone. Džoniela Smita un Tīna Kleitone finišēja pēc 10,94 sekundēm, un abas šķīra tikai viena sekundes tūkstošdaļa. Kleitone pirms tam Briselē bija izcīnījusi savu pirmo Dimanta līgas čempiones titulu.
“Šī ir brīnišķīga sajūta. Finiša līniju šķērsoju ar smaidu, jo tikai es zinu, ko esmu paveikusi, lai nonāktu līdz šim brīdim,” sacīja Džefersone-Vudena. “Kad šodien nostājos starta blokos, sev pateicu – šis ir mans brīdis.” Svētdien viņa startēs 200 metros un centīsies izcīnīt otro titulu.
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Paulino turpina nevainojamo sezonu
Sieviešu 400 metros triumfēja Dominikānas Republikas olimpiskā čempione Marileidija Paulino. Viņa uzvarēja ar rezultātu 49,07 sekundes, izcīnot 12. panākumu pēc kārtas šajā distancē un saglabājot nepārspētas sportistes statusu visās šā gada sacensībās.
Marileidy Paulino is your women's 400m world ultimate champion!! 🇩🇴🇩🇴🇩🇴#WorldAthleticsUltimate #Budapest2026#Budapest26 pic.twitter.com/56ecTRvkaz— Azeem (@A7_eem) September 12, 2026
Vislabāk sāka Bahreinas 2019. gada pasaules čempione Salva Nasere. Ātra bija arī nīderlandiete Līke Klāvere, kura pusdistancē atradās līdzās Naserei. Paulino saglabāja mieru un pēdējā līkumā palielināja ātrumu. Aptuveni 70 metrus pirms finiša viņa pārņēma vadību un turpināja attālināties no sāncensēm. Otro vietu ar 49,28 sekundēm izcīnīja Norvēģijas Eiropas čempione Henriete Jēgere, bet trešā ar 49,56 sekundēm bija jamaikiete Nikiša Praisa. Klāvere finišēja ceturtā ar 49,91 sekundi, savukārt Nasere noslīdēja līdz astotajai vietai.
“Es ierados šeit tieši titula tādēļ, un savu mērķi – uzvarēt "Ultimate" čempionātu – sasniedzu,” pēc sacensībām sacīja Paulino. “Man vēl jāpiestrādā pie distances pirmās daļas. Mana sezona vēl nav beigusies – startēšu Athlos sacensībās Londonā, kur man būs pēdējā iespēja noskriet ātrāk par 49 sekundēm.”
Kebinatšipi tikai sekundes simtdaļu šķir no sezonas līdera rezultāta
Vīriešu 400 metros favorīta statusu apliecināja Botsvānas pasaules čempions Kollens Kebinatšipi. 22 gadus vecais skrējējs finišēja pēc 43,39 sekundēm, vēlreiz labojot valsts rekordu. Šis rezultāts viņam nodrošināja piekto vietu pasaules visu laiku labāko skrējēju sarakstā. Sezonas laikā Kebinatšipi jau sešas reizes veicis distanci ātrāk par 44 sekundēm – tik daudz reižu vienā sezonā tas iepriekš nebija izdevies nevienam.
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Collen Kebinatshipi 🇧🇼 storms to the World Ultimate Championship men's 400m title in 43.39s.— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 12, 2026
2. Rai Benjamin 🇺🇸 44.15
3. Jereem Richards 🇹🇹 44.23
pic.twitter.com/COEMQW0TCs
Otro vietu ar 44,15 sekundēm izcīnīja amerikānis Rai Bendžamins, bet trešais ar 44,23 sekundēm bija Džerīms Ričardss. Kriss Beilijs finišēja pēc 44,27 sekundēm, bet Mets Hadsons-Smits – pēc 44,28 sekundēm. Kebinatšipi no Samuela Ogazi jūnijā sasniegtā sezonas labākā rezultāta 43,38 sekundes atpalika tikai par sekundes simtdaļu.
“Lepojos ar sevi, ka spēju noturēties līmenī līdz tās beigām, un priecājos par visu, ko šogad paveicu,” sacīja Kebinatšipi. “Parasti nogaidu un uzbrūku pēdējos metros, bet šodien vēlējos sajust to, ko savos skrējienos izjūt citi sportisti – pēdējos metros nedaudz zaudēt spēkus.” “Beigās biju ļoti noguris, taču tieši to arī vēlējos izjust. Pirms došanās mājās gribēju šeit atstāt sevi visu,” viņš piebilda.
Kazimirska apliecina, ka uzvara Briselē nebija nejaušība
Sieviešu 1500 metros uzvarēja poliete Klaudija Kazimirska, kura tikai nedēļu iepriekš negaidīti triumfēja Dimanta līgas finālā. Eiropas čempione telpās Agate Gijemo sākumā kontrolēja distances tempu un 800 metrus sasniedza pēc divām minūtēm un 11,31 sekundes. Viņai sekoja Kazimirska, amerikānietes Emīlija Makeja un Nikija Hilca, bet pasaules čempione telpās Džordžija Hantere-Bella notikumiem sekoja no grupas vidus.
Klaudia Kazimierska, po fenomenalnym finiszu, zwyciężyła w biegu na 1500 m na World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie 👏 ‼️ pic.twitter.com/f0XpX8o4in— Tomek Niewęgłowski (@tomek525) September 13, 2026
Nedaudz vairāk nekā 200 metrus pirms finiša Kazimirska pārņēma vadību. Pēdējos 100 metros Hantere-Bella viņu panāca, tomēr poliete atrada spēkus vēl vienam paātrinājumam un uzvarēja ar rezultātu trīs minūtes un 57,55 sekundes. Hantere-Bella finišēja pēc trim minūtēm un 57,72 sekundēm, bet Hilca ar rezultātu 3:58,16 izcīnīja trešo vietu. Etiopiete Freveini Hailu ar 3:58,44 palika ceturtā.
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“Tā bija pilnīgi jauna sajūta – būt favorītei šādā skrējienā,” sacīja Kazimirska. “Pēc uzvaras Dimanta līgas finālā Briselē izjutu nelielu spiedienu.” “Cīņa ar Džordžiju pēdējos 100 metros bija aizraujoša. Sezonas laikā labi sagatavojos un ieguvu lielu pieredzi. Man šai sezonai bija plāns, un beidzot viss notika tieši tā, kā biju iecerējusi,” viņa piebilda.
Morisa pēc ilgākas gaidīšanas izcīna titulu ārtelpās
Sieviešu kārtslēkšanā triumfēja amerikāniete Sendija Morisa. 34 gadus vecā sportiste pārvarēja 4,90 metrus un saistībā ar mazāku izmantoto mēģinājumu skaitu pārspēja savu tautieti Hanu Mollu. Trešo vietu ar 4,85 metriem ieguva šveiciete Andželika Mozere. Par titulu cīnījās arī Jaunzēlandes sportistes Imodžena Airisa un Elīza Makartnija. Morisa 4,80 metrus pārvarēja ar trešo mēģinājumu, bet pēc tam izlaida 4,85 metru augstumu, lai taupītu spēkus mēģinājumam 4,90 metros.
Winning height of 16-0.75 (4.90) for Arkansas alum Sandi Morris on second attempt— Arkansas TF/XC 🐗 (@RazorbackTFXC) September 12, 2026
Secured pole vault title at inaugural World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary
🎥 Peacock/World Athletics pic.twitter.com/pq44s0gh9a
“Es nolēmu riskēt. Man vajadzēja 4,90 metros atkārtot tādu pašu lēcienu, tāpēc nogaidīju, sakopoju enerģiju un zināju, ka man pietiks spēka,” sacīja Morisa. “Nodomāju – aizmirstam par 4,85 metriem, ar to uzvarai nepietiks. Par šo titulu man bija ļoti smagi jācīnās.”
Morisa iepriekš izcīnījusi divus pasaules čempiones titulus telpās, olimpisko sudrabu un četras pasaules čempionāta sudraba medaļas stadionā. Budapeštā viņa pirmo reizi kļuva par globāla mēroga sacensību uzvarētāju ārtelpās.
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Vero vēlreiz pārspēj Hodžkinsoni un Brodersu-Bolu
Sieviešu 800 metros sezonas dominanci turpināja šveiciete Odrija Vero. Viņa uzvarēja ar rezultātu viena minūte un 55,88 sekundes. Sezonas sākumā par distances līderi tika uzskatīta Kīlija Hodžkinsone, kura telpās sasniedza pasaules rekordu 1:54,87 un pēc tam ar čempionāta rekordu 1:55,30 izcīnīja pasaules čempiones titulu telpās. Tomēr sacensībās stadionā priekšplānā izvirzījās Vero. Viņa regulāri pārspēja Hodžkinsoni un Femki Brodersu-Bolu – divkārtējo pasaules čempioni 400 metru barjerskrējienā, kura nesen pievērsusies 800 metriem.
Audrey Werro 🇨🇭 is the World Athletics Ultimate Champion 🏆 🥇 in the women's 800m, winning in a time of 1.55.88s, Keely Hodgkinson 🇬🇧 2nd in 1.56.26s and Femke Broeders Bol 🇳🇱 3rd in 1.56.74s pic.twitter.com/cWpf7ttQd4— Edeki|OR Nurse (@EdekiSO) September 12, 2026
Budapeštā Vero pirmo apli veica 57,83 sekundēs. Finiša taisnē viņa atrāvās no sāncensēm un vairs nebija panākama. Hodžkinsone ar 1:56,26 izcīnīja otro vietu, bet Brodersa-Bola ar 1:56,74 bija trešā.
“Esmu ļoti priecīga par šo skrējienu,” sacīja Vero. “Šķiet, ka šā gada vasaras sezonā esmu uzvarējusi visos skrējienos. Tas ir patiešām neticami, taču vienlaikus esmu tā labā daudz strādājusi un tagad saņemu savus darba augļus.”
Hodžkinsone atzina, ka vēlējusies uzvarēt, tomēr lepojas ar savu sniegumu. “Šīs ir apbrīnojamas sportistes, un mēs visas mudinām cita citu kļūt labākām,” viņa sacīja. Arī Brodersa-Bola savu pirmo pilno sezonu 800 metros novērtēja pozitīvi. “Tagad varu sacīt, ka man šī disciplīna ļoti patīk. Šo gadu esmu izbaudījusi vēl vairāk, nekā gaidīju, un trešā vieta man nozīmē ļoti daudz,” viņa teica.
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Tentoglu uzvar tikai par vienu centimetru
Vīriešu tāllēkšanā triumfēja grieķis Miltiadis Tentoglu. Pēc zaudējuma Dimanta līgas finālā Briselē viņš bija solījis sezonu pabeigt ar uzvaru un Budapeštā šo solījumu izpildīja. Tentoglu pirmajā mēģinājumā aizlēca 8,16 metrus, bet otrajā rezultātu uzlaboja līdz 8,35 metriem.
Ο σπουδαίος Μίλτος Τεντόγλου νίκησε - και - στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης χάρη σε ένα άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά!🇬🇷💪— ERT Sports (@ert_sports) September 12, 2026
Διαβάστε περισσότερα: https://t.co/NudB0k4kWK#WorldAthleticsUltimate #Tentoglou pic.twitter.com/YfxGM0X2r2
Eiropas čempions telpās Božidars Sarabojukovs sacensības sāka ar 8,09 metriem, bet pasaules čempions telpās septiņcīņā Simons Ehammers otrajā kārtā sasniedza 8,07 metrus. Sarabojukovs pēdējā mēģinājumā aizlēca 8,34 metrus un no Tentoglu atpalika tikai vienu centimetru. Tadžejs Geils, kurš pirms nedēļas Briselē pārspēja Tentoglu, ar 7,90 metriem palika piektais.
“Vienmēr saku, ka tāls lēciens man ir svarīgāks par uzvaru, tomēr šovakar priecājos savam sasniegumu sarakstam pievienot vēl vienu pasaules līmeņa titulu,” sacīja Tentoglu. “Cerēju aizlēkt tālāk, taču tik un tā esmu priecīgs, jo aizvadīju savu labāko sezonu. Man bija daudz lēcienu pāri 8,40 un 8,50 metriem, un personisko rekordu uzlaboju līdz 8,66 metriem.”
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