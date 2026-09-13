RFS pēdējā minūtē panāk neizšķirtu un kompensācijas laikā izrauj uzvaru pār "Daugavpili"
Līdervienība RFS svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 30. kārtas mačā atspēlējās un izrāva uzvaru.
RFS viesos ar 2:1 (0:1) pārspēja "Daugavpili", kas bija vadībā lielāko daļu spēles laika.
Laukuma saimnieki izvirzījās vadībā 16. minūtē, kad precīzs sitiens padevās Abdulam Traorē. Pirmā puslaika izskaņā daugavpilieši varēja vēl dubultot pārsvaru, taču bumba lidoja pāri RFS vārtiem.
Pamatlaika pēdējā minūtē pēc Dmitrija Zelenkova piespēles Žiga Lipuščeks no soda laukuma pārspēja mājinieku vārtsargu un panāca neizšķirtu.
Kompensācijas laika ievadā RFS turpināja uzbrukt, un "Daugavpils" futbolisti apturēja Lipuščeku pie saviem vārtiem tikai ar pārkāpumu, kam sekoja 11 metru soda sitiens. "Pendeli" precīzi izpildīja Stefans Paničs, izvirzot vadībā RFS ar 2:1.
Virslīgas iepriekšējās trīs šīs sezonas savstarpējās spēlēs uzvarējusi RFS.
Ceturtdien "Super Nova" savā laukumā ar 1:0 uzvarēja "Tukums 2000" komandu. Piektdien "Riga" savā laukumā spēlēja 2:2 ar "Auda" vienību, bet Ogres "United" mājās 2:2 - ar "Liepāju", kamēr sestdien "Grobiņa" spēlēja neizšķirti 0:0 ar "Jelgavu".
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Turnīra tabulā līdere ar 73 punktiem 29 spēlēs ir RFS, 67 punkti ir "Riga" vienībai un 57 punkti - "Auda" komandai. 42 punkti 30 spēlēs ir "Liepājai", bet 38 punkti 29 cīņās - "Daugavpilij". "Super Nova" ir 35 punkti 28 mačos, 30 cīņās 32 punkti ir "Jelgavai", 25 punkti - "Grobiņai", bet 30 mačos 23 punkti - "Tukums 2000" vienībai. Turnīra tabulu ar 15 punktiem 29 mačos noslēdz Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.