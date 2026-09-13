Latvijai iespēja uz diviem zeltiem - abi pludmales volejbola dueti tikuši Eiropas U-22 čempionāta finālā
Latvijas duets Gustavs Auziņš/Kristians Fokerots un Līva Ēbere/Deniela Konstantinova svētdien Madridē sasniedza Eiropas U-22 čempionātā pludmales volejbolā finālu un cīnīsies par zelta godalgām.
Auziņš/Fokerots, kuri turnīrā izsēti ar otro numuru, pusfinālā ar 2-0 (21:12, 21:19) pārspēja ar trešo numuru izliktos norvēģus Ēvenu Osu/Sebastianu Kjemperūdu.
Finālā, kas paredzēts plkst. 19 pēc Latvijas laika, Latvijas duets tiksies ar lietuviešiem Povilu Piesinu un Dovīdu Sinkeviču (8.).
Jau ziņots, ka sestdien astotdaļfinālā latvieši ar rezultātu 2-0 (21:14, 21:17) uzvarēja itāļus Gabriēli da Kostu/Mateo Markezānu (23.), bet ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:14, 21:16) guva panākumu pār brāļiem Vēti un Konstu Viljamā (18.) no Somijas.
Savukārt sieviešu turnīrā Ēbere/Konstantinova, kurām ticis ceturtais numurs, pusfinālā ar 2-0 (22:20, 21:18) uzvarēja turnīra favorītes spānietes Sofju Korulju un Andrianu Ferro.
Finālā, kas sāksies plkst. 20, Latvijas pludmales volejbolistes spēkosies ar čehietēm Katerinu un Annu Pavelkovām (2.) vai Nīderlandes duetu Nigella Negenmane/Flora Hogenhauta (3.).
Pirms tam latvietes astotdaļfinālā ar 2-0 (21:16, 21:16) guva virsroku pār itālietēm Sofiju Buconi/Ilariju Nocu (15.) un ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:18, 21:16) bija pārākas pār Izraēlas sportistēm Širaju Danenbergu/Danielu Gonsalesu (10.).
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Fokerots un Auziņš ir starp izcilākajiem pludmales volejbola jaunatnes turnīru dalībniekiem. Viņi 2022. gadā uzvarēja Eiropas U-18 čempionātā Grieķijā un pasaules U-19 čempionātā Turcijā, 2024. gadā triumfēja Eiropas U-20 čempionātā Polijā, bet gadu vēlāk izcīnīja pirmo vietu pasaules U-21 čempionātā Meksikā. Eiropas U-22 čempionāta zelts ir vienīgais, ko abi līdz šim vēl nav izcīnījuši jaunatnes līmenī. Pērn Fokerots šajā vecuma grupā spēlēja kopā ar Oliveru Bulgaču, taču finālā piekāpās Francijas duetam.
Ēbere un Konstantinova divreiz izcīnījušas sudraba medaļu Eiropas U-20 čempionātā (2022., 2024.), kā arī bijušas trešās U-22 vecuma grupā (2024.).
No 1999. līdz 2012. gadam šīs Eiropas jaunatnes čempionāta kategorijas sportisti sacentās vecuma grupā līdz 23 gadiem, bet turpmāk sacensības notika U-22 vecuma grupā. Latvijai līdz šim tajā izdevies izcīnīt 13 godalgas, tostarp četras - augstākā kaluma. Pašā pirmajā šāda veida turnīrā 1999. gadā Grieķijā sieviešu konkurencē uzvarēja Inguna Minusa un Inga Ikauniece, bet 2016. gadā viņu panākumu atkārtoja Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka (šobrīd Samoilova).
Vīriešu konkurencē 2005. gadā par Eiropas U-23 čempioniem kļuva Mārtiņš Pļaviņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2018. gadā Aleksandra jaunākais brālis Mihails Samoilovs Jūrmalā notikušajā turnīrā uzvarēja kopā ar pašreizējo Latvijas klasiskā volejbola izlases kapteini Kristapu Šmitu.