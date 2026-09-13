Pauls Jonass Ķīnā divreiz piektais - arī posma kopvērtējumā finišē labāko pieciniekā
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien pasaules motokrosa čempionāta pirmspēdējā, 18. posma - Ķīnas "Grand Prix" - MXGP klasē abos braucienos ieņēma piekto vietu, arī kopvērtējumā posmu noslēdzot piektajā pozīcijā.
Pirmajā braucienā Jonass atradās piektajā pozīcijā teju visu braucienu, saglabājot to līdz finišam, kamēr par brauciena uzvarētāju kļuva nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kurš jau nodrošinājis pasaules čempiona titulu.
Arī otrajā braucienā Jonass ieņēma piekto vietu, bet ātrākais bija Herlingss, aiz sevis atstājot francūzi Romēnu Fevru.
Ķīnas "Grand Prix" kopvērtējumā ar 50 punktiem drošu uzvaru izcīnīja Herlingss, kamēr otro un trešo vietu ar attiecīgi 44 un 40 punktiem ieņēma francūži Fevrs un Toms Vjalle. Latvijas motosportistam 32 punkti deva piekto vietu.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā MXGP klasē Herlingss ar 915 punktiem jau nodrošinājis titulu, bet otro vietu ar 752 punktiem ieņem Fevrs. Jonass ar 400 punktiem ierindojas desmitajā pozīcijā.
Savukārt MX2 klases pirmajā braucienā Latvijas motosportisti Jānis un Kārlis Reišuļi ieņēma attiecīgi septīto un 11. vietu, bet otrajā braucienā ierindojās ceturtajā un sestajā pozīcijā.
Par pirmā brauciena uzvarētāju kļuva Dienvidāfrikas braucējs Kamdens Maklelans, kamēr otrajā braucienā ātrākais bija spānis Gijems Farress.
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Maklelans ar 47 punktiem arī izcīnīja pirmo vietu posma kopvērtējumā, bet Jānis un Kārlis Reišuļi ar attiecīgi 32 un 25 punktiem ieņēma attiecīgi piekto un astoto vietu.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā MX2 klasē pirms noslēdzošā posma pirmo pozīciju ar 859 punktiem saglabā Farress, kuram otrajā vietā ar 811 punktiem seko Maklelans. Jānis Reišulis ar 644 punktiem nodrošinājis sesto vietu, bet Kārlis Reišulis ar 528 punktiem ir par vienu pozīciju zemāk.
Pasaules čempionātā šosezon ir 19 posmi, motosportistiem pēc sacensībām Ķīnā dodoties uz Austrāliju. Sezona noslēgsies oktobra sākumā ar Nāciju kausu motokrosā.