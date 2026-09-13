Zviedrijas pilots Olivers Sūlbergs.
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Šodien 11:47
Sūlbergs pirms Čīles rallija pēdējās dienas saglabā pārliecinošu vadību
Zviedrijas pilots Olivers Sūlbergs saglabā līderpozīciju pēc pasaules rallija čempionāta (WRC) 12. posma - Čīles rallija - noslēdzošās sacensību dienas.
Sestdien ekipāžas aizvadīja sešus ātrumposmus, no kuriem četros ātrākais bija "Hyundai" braucējs francūzis Sebastjēns Ožjē, bet vēl divos labāko rezultātu sasniedza Sūlbergs ("Toyota Gazoo").
Pirms svētdien paredzētajiem četriem ātrumposmiem Sūlbergs iekrājis 19,1 sekundi lielu pārsvaru pār komandas biedru britu Elfinu Evansu, bet Ožjē zaudē 20,4 sekundes un noslēdz labāko trijnieku.
Latvijas pilota Mārtiņa Seska ekipāža rallijos Dienvidamerikā šosezon nestartē.
Kopvērtējumā pēc 11 posmiem vadībā ar 216 punktiem ir Evanss, tālāk 196 punkti ir Pajari un 175 punkti - Sūlbergam.
Seska ekipāža ar piecos posmos sakrātiem 12 punktiem ieņem 16. vietu.
WRC 2026. gada sezonā iecerēti 14 posmi, bet sezona, iespējams, noslēgsies jau pēc 13 posmiem.