Ribakina pirmo reizi karjerā triumfē ASV atklātajā čempionātā.
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Šodien 11:11
Ribakina gāž Sabaļenku no troņa un pirmo reizi uzvar “US Open”
Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina sestdien pirmo reizi karjerā uzvarēja sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā ASV atklātajā čempionātā.
Finālā Ribakina, kura WTA rangā ieņem otro vietu un turnīrā bija izsēta ar otro numuru, ar 6-4, 5-7, 6-2 pārspēja ranga līderi un "US Open" favorīti baltkrievieti Arinu Sabaļenku.
Kazahstānas tenisiste jau pēc uzvaras pusfinālā bija nodrošinājusi kļūšanu par jaunākā WTA ranga līderi. Sabaļenka planētas pirmās raketes godā bija atradusies 99 nedēļas pēc kārtas.
Pusfinālā Ribkina ar 3-6, 6-4, 6-4 uzvarēja amerikānieti Koriju Gofu (WTA 4.), kamēr Sabaļenka ar 7-5, 6-2 pieveica ar trešo numuru izsēto mājinieci Džesiku Pegulu (WTA 3.).
Pusfināla mačos pirmo reizi kopš 1975. gada tikās visas spēlētājas, kuras izsētas ar pirmo līdz ceturto numuru.
Iepriekšējos divus gadu par "US Open" uzvarētāju kļuva Sabaļenka.