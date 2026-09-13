Skarbi nokauti un emocijas “BAZARA 0 Fight Club IV”
“BAZARA 0 Fight Club IV” centrālajā duelī Kaspars Kambala jau pirmajā raundā ar nokautu pārspēja Kristapu Zuti. 47 gadus vecais ...
“Vienkārši iznīcināja Zuti.” Kristaps Zutis pēc zaudējuma Kambalam atzīst sakāvi
Pēc sestdien “Xiaomi” arēnā piedzīvotā zaudējuma Kasparam Kambalam cīkstonis Kristaps Zutis neslēpa vilšanos par savu sniegumu, vienlaikus atzīstot pretinieka pārākumu.
Pēc dueļa Zutis platformā "Tiktok" atklāti komentēja savu neveiksmi.
“Es papisu cīņu. Piedodiet man, atbalstītāji. Piedodiet tie, kurus pievīlu, bet tāds ir sports,” sacīja Zutis.
Viņš norādīja, ka cīņu sportā zaudējumu nav iespējams tik ātri atstāt pagātnē kā, piemēram, komandu sporta veidos. “Tas nav futbols, kur šonedēļ papisu un nākamnedēļ vinnēšu, un visiem atkal būs prieks. Tas ir cīņu sports,” viņš piebilda.
Vienlaikus Zutis nekautrējās uzslavēt Kambalas sniegumu. “Apsveicu Kasparu, malacis. Labi nocīnījās, vienkārši iznīcināja Zuti, jautājumu nav,” atzina Zutis.
Kambalam šis duelis kļuva par īpašu arī cita iemesla dēļ – pēc uzvaras viņš paziņoja, ka tā bijusi viņa pēdējā cīņa un ka viņš noslēdz savu karjeru cīņu sportā.