Skarbi nokauti un emocijas “BAZARA 0 Fight Club IV”
“BAZARA 0 Fight Club IV” centrālajā duelī Kaspars Kambala jau pirmajā raundā ar nokautu pārspēja Kristapu Zuti. 47 gadus vecais ...
FOTO, VIDEO: Kambala jau pirmajā raundā izrēķinās ar kādreizējo draugu Zuti un paziņo par karjeras beigām
“BAZARA 0 Fight Club IV” centrālajā duelī Kaspars Kambala jau pirmajā raundā ar nokautu pārspēja Kristapu Zuti. 47 gadus vecais Kambala un 36 gadus vecais Zutis astoņstūrī viens pret otru stājās pirmo reizi, spēkojoties pēc boksa noteikumiem ar mazajiem MMA cimdiem.
Lai gan savulaik abus saistīja draudzīgas attiecības un Zutis pat bijis Kambalas menedžeris, pēdējos gados viņu ceļi šķīrušies. Sestdien abi pirmo reizi attiecības skaidroja arī cīņu būrī.
Zutis dueli sāka aktīvi, tomēr Kambala ātri pārņēma iniciatīvu un pretiniekam neatstāja daudz iespēju. Cīņa noslēdzās jau pirmajā raundā, Kambalam izcīnot uzvaru ar nokautu. Uzreiz pēc dueļa Kambala paziņoja, ka ar šo cīņu noslēdz savu karjeru cīņas sportā.
@deinsdins Full cīņa. Kambala aizsūta Zuti uz bura dēliem un svin uzvaru #foryou #foryourpage #foruyou ♬ original sound - Deins Dins
Ar Kambalas un Zuša dueli gan vakara cīņas neaprobežojās. “BAZARA 0 Fight Club IV” skatītāji redzēja vairākus iespaidīgus nokautus un arī dueļus, kuru uzvarētāju nācās noteikt tiesnešiem.
Daņiks Vesņenoks kailo dūru cīņā pēc tiesnešu lēmuma pārspēja Bovaru “The Gladiator” Hanakovu, savukārt Francis Rozentāls jau pirmajā raundā ar nokautu pieveica pieredzējušo Džoiltonu “Brazilian Sub-Zero” Luterbahu.
Revanša duelī starp Zauru Džavadovu un Kristapu Zīli uzvaru otrajā raundā ar nokautu izcīnīja Zīle. Aleksandrs Čerkesovs kikboksa cīņā pēc tiesnešu lēmuma pārspēja Džabaru Mustafajevu, bet Ruslans Mitjajevs otrajā raundā nokautēja Raimondu Aukštikalni.
Pie uzvaras ar tiesnešu lēmumu tika arī Marats Jankovskis, kurš pārspēja Ņikitu “El Futuro” Brici.
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Vairāki dueļi noslēdzās priekšlaicīgi. Arturs Skabarnieks MMA cīņā otrajā raundā nokautēja Luisu Enriki “Frankenstein” da Silvu, Edgars Skrīvers jau pirmajā raundā ar tehnisko nokautu pārspēja Hesusu “The Beast” Paukarkaju Lopesu, bet Ričards Hauberts pirmajā raundā nokautēja Raimondu “Jambo” Zepu.
Dūru cīņās Dans Bukovskis jau pirmajā raundā nokautēja Lukasu Teijeiru, savukārt Juris Zundovskis otrajā raundā ar nokautu pieveica Ričardu Ozolu.