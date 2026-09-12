Šoreiz Dirks Novickis nepalīdzēja... Latvieša svilptajā spēlē Vācijas dāmas piekāpjas Francijai, kas par pasaules čempioņu kroni cīnīsies ar ASV
Pasaules kausā basketbolā sievietēm par titulu cīnīsies Francija un ASV, kas izcīnīja uzvaras sestdienas pusfināla spēlēs. Berlīnē notiekošā turnīra pirmajā pusfinālā Francija ar rezultātu 86:64 (25:23, 20:15, 19:12, 22:14) pārspēja mājinieci Vāciju, tādējādi beidzot garantējot medaļas pēc 73 neražas gadiem.
Francijas izlasei 22 punktus guva Gabija Viljamsa, bet 14 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Žanelei Salonai. Vācijas izlasē 12 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Marijai Gilihai.
Viens no spēles tiesnešiem bija latvietis Gatis Saliņš.
Šoreiz mājiniecēm nelīdzēja arī Vācijas visu laiku slavenākā basketbolista Dirka Novicka morālais atbalsts. 2011. gada NBA čempions un 14 reižu "All Stars" spēles dalībnieks ir vienīgais līgā, kurš visu savu 21 sezonas karjeru nospēlējis vienā komandā Dalasas "Mavericks". 2002. gadā viņš palīdzēja Vācijai izcīnīt bronzu pasaules čempionātā, un 2005. gadā sudrabu Eiropas čempionātā. 2019. gadā viņš noslēdza karjeru.
Otrā pusfinālā ASV ar 76:66 (21:18, 18:18, 19:22, 18:8) uzvarēja Spāniju. ASV izlasē 16 punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Brīena Stjuarta, bet spānietēm pa 17 punktiem guva Marija Konde un Ijana Martina.
Francija ar ASV tikās arī 2024. gada olimpisko spēļu finālā, kurā ar 67:66 uzvarēja amerikānietes.
Iepriekšējā Pasaules kausa finālturnīrā 2022. gadā uzvarēja ASV basketbolistes, finālā pieveicot Ķīnu, bet bronzas medaļas izcīnīja Austrālijas izlase.