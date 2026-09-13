Putina mīlules nedienas, Bertāna un Vasiļjeva negaidītie paziņojumi - aizejošā nedēļa sportā
Foto: ZUMAPRESS.com
Krievijas diktatora Vladimira Putina iecienītā daiļslidotāja Kamila Vaļijeva.
Sporta zvaigznes

Putina mīlules nedienas, Bertāna un Vasiļjeva negaidītie paziņojumi - aizejošā nedēļa sportā

Sporta nodaļa

Jauns.lv

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Šajā nedēļā sporta draugi daudzviet pasaulē turpināja sekot sieviešu Pasaules kausam basketbolā un sākās Eiropas čempionāts volejbolā vīriem – tomēr netrūka arī dažādu citu interesantu notikumu. Ja visam nesanāc izsekot līdz, portāls Jauns.lv atgādinās.

Putina mīlules nedienas, Bertāna un Vasiļjeva nega...

Mūsu vadošais daiļslidotājs Deniss Vasiļevs pavēstījas, ka kādu laiku iztiks bez sacensībām daiļslidošanā, turklāt kā vienu no iemesliem minot finansējuma trūkumu. Dairis Bertāns beidzot oficiāli pavēstījis, ka viņa basketbolista karjera noslēgusies un sācies funkcionāra laiks.

Pieminējām arī pirms 15 gadiem notikušo hokeja komandas Jaroslavļas “Lokomotiv” aviokatastrofu, kurā gāja bojā arī viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas hokeja aizsargiem Kārlis Skrastiņš. Ilgs laiks pagājis, tomēr jautājumu par notikušo joprojām ir ļoti daudz.

Latvijas vīriešu volejbola ar skaistu uzvaru iesākusi Eiropas čempionāta finālturnīru, savukārt Āzijas volejbolā uzplaucis kāds 13 gadus vecs volejbola supertalants. Savukārt pludmales volejbolā spoži pasākumi mūsu jauniešiem. Savukārt 3x3 basketbola Eiropas kausā Latvijas tālmetienu lietus noslīcināja arī pašreizējos Eiropas kausa turētājus lietuviešus.

Kaspars Kambala kaujas ar Kristapu Zuti, slavenas Lietuvas basketbola treneris tiek diskvalificēts par nepiedienīgu uzvedību pret sieviešu izlases spēlētājām. Rīgā parādījies jauns iespaidīgs sporta centrs.

Latvijā prot ķert karpas, Artūru Žagara vērienīgi sagaida Ķīnā, pasaules labākie vieglatlēti sacenšas “Ultimate Championship” sacensībās, Dvaits Hovards basketbolu spēlēs Gruzijā, Andžejam Ļebedevam uz galvas uzkrīt motocikls,  bet Vācijā futbolistu pirms kāzām apcietina par komandas biedra noindēšanu…

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