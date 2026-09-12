"Lūk, kādēļ vajag ķiveri!": Andžejam Ļebedevam uz galvas uztriecas motocikls spīdveja "Grand Prix" posmā Dānijā
Latvijas motosportists Andžejs Ļebedevs sestdien Dānijā pasaules spīdveja čempionāta jeb "Grand Prix" sezonas devītajā posmā ierindojās 12. vietā, taču daudziem asinis sastinga no sadursmes, kurā motocikls viņam uzkrita uz galvas.
Pirmajā braucienā Ļebedevs izvirzījās vadībā, taču pēc konkurenta kritiena tas tika apturēts. Pēc atkārtota starta Ļebedevs krita un tika izslēgts no brauciena, līdz ar to tajā par uzvaru cīnījās tikai divi motosportisti, polim Bartošam Zmarzlikam pārspējot dāni Frederiku Jākobsenu.
Savā otrajā braucienā Ļebedevs svinēja uzvaru, pārspējot austrālieti Breidiju Kērcu un poli Patriku Dudeku, kā arī ukraini Nazaru Parņicki. Nākamajā braucienā Ļebedevs pēc starta sadūrās ar austrālieti Džeisonu Doilu, abi krita un brauciens tika aizvadīts vēlreiz, tajā daugavpilietim finišējot pēdējam.
Arī savā ceturtajā braucienā Ļebedevs konkurentus neapsteidza, bet piektajā finišēja otrais aiz brita Roberta Lamberta.
Pieci punkti Ļebedevam deva 12. vietu, bet, lai iekļūtu pusfinālā jeb labāko desmitniekā, vajadzēja vismaz septiņus punktus.
Pusfināla pirmais brauciens pēc kritiena tika apturēts un sekoja ilgstoša pauze, jo sākās lietusgāzes, kas ievērojami ietekmēja treka segumu. Tiesneši nolēma sacensības apturēt un par uzvarētāju kļuva Lamberts, kurš piecos braucienos tika pie 13 punktiem un bija pirmais.
Kopvērtējumā pirms pēdējā posma Lambertam ir 142 punkti, Zmarzliks iekrājis par punktu mazāk, bet vēl par diviem punktiem mazāk ir Kērcam. Ļebedevs ar 65 punktiem ir desmitais.
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2026. gadā "Grand Prix" sacensībās ir desmit posmi, no kuriem pēdējais posms septembra beigās ir paredzēts Polijā.
Ļebedevs pagājušajā sezonā kopvērtējumā ierindojās sestajā pozīcijā, bet par čempionu sesto reizi karjerā kļuva polis Bartošs Zmarzliks. Ļebedevs garantējis dalību arī nākamās sezonas "Grand Prix" pamatsastāvā.