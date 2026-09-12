"Milžu cīņā" Latvijas 3x3 basketbolisti sakauj spēcīgo Lietuvu un Eiropas čempionātā nopelna pirmo vietu grupā
Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, sestdien Antverpenē C grupā ar 22:16 sakāva ar trešo numuru izlikto Lietuvu un izcīnīja pirmo vietu grupā.
Lielu daļu mača latvieši bija iedzinējos, pakāpeniski samazinot pretinieku pārsvaru līdz pēc nospēlētām sešām minūtēm Miezis ar tālmetienu panāca neizšķirtu 12:12. Vēlāk Kuksiks Latvijas izlases pārsvaru nostiprināja vispirms līdz diviem, bet pēc tam arī līdz trīs punktiem (17:14).
Mieža ļoti sarežģīts tālmetiens deva iespēju maču noslēgt ar vienu metienu (20:16). To aiz perimetra realizēja Gludītis - 22:16. Gludītis šajā mačā guva deviņus punktus, Raimo - sešus, Miezis - četrus, bet Kuksiks - trīs.
Tāpat kā Latvijas komanda, arī Lietuvas kvartets Eiropas čempionātā spēlē citādākā sastāvā nekā Pasaules kausā, kurā latvieši izcīnīja zelta medaļas, ceļā uz pusfinālu lietuviešus apturot ar 22:13.
Latvijas pretiniece ceturtdaļfinālā būs Serbijas un Beļģijas mača zaudētāja. Divas labākās komandas kvalificēsies ceturtdaļfinālam, izslēgšanas turnīram norisinoties svētdien.
C grupas pirmajā spēlē Latvija ar rezultātu 21:16 pārspēja Īriju (11.), kas vēlāk lietuviešiem zaudēja ar 9:21.
Eiropas sieviešu čempionāta finālturnīram Latvijas izlase nekvalificējās.
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Latvijas vīriešu izlase Eiropas čempionāta finālturnīrā startē sesto reizi. Piecos iepriekšējos piegājienos izdevies izcīnīt medaļas.
Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Miezis 2017. gadā izcīnīja čempionu titulu, bet 2018. un 2022. gadā - sudrabu. 2023. gadā bronzas medaļas izcīnīja Francis Lācis, Lasmanis, Mārcis Osis un Raimo, bet pērn par vicečempioniem kļuva Miezis, Lācis, Raimo un Kuksiks.