Arī Ēbere/Konstantinova cīnīsies par medaļām, iekļūstot Eiropas U-22 čempionāta pusfinālā
Latvijas dueti Līva Ēbere/Deniela Konstantinova un Gustavs Auziņš/Kristians Fokerots sestdien Madridē sasniedza Eiropas U-22 čempionāta pludmales volejbolā pusfinālu un svētdien cīnīsies par medaļām.
Sieviešu turnīrā Ēbere/Konstantinova (4.) ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:18, 21:16) bija pārākas pār Izraēlas sportistēm Širaju Danenbergu/Danielu Gonsalesu (10.).
Ēbere/Konstantinova pusfinālā tiksies ar turnīrā pirmo numuru saņēmušajām spānietēm Sofju Korulju un Andrianu Ferro. Latvijas duets astotdaļfinālā ar 2-0 (21:16, 21:16) guva virsroku pār itālietēm Sofiju Buconi/Ilariju Nocu (15.).
Ēbere un Konstantinova divreiz izcīnījušas sudraba medaļu Eiropas U-20 čempionātā (2022., 2024.), kā arī bijušas trešās U-22 vecuma grupā (2024.).
No 1999. līdz 2012. gadam šīs Eiropas jaunatnes čempionāta kategorijas sportisti sacentās vecuma grupā līdz 23 gadiem, bet turpmāk sacensības notika U-22 vecuma grupā. Latvijai līdz šim tajā izdevies izcīnīt 13 godalgas, tostarp četras - augstākā kaluma. Pašā pirmajā šāda veida turnīrā 1999. gadā Grieķijā sieviešu konkurencē uzvarēja Inguna Minusa un Inga Ikauniece, bet 2016. gadā viņu panākumu atkārtoja Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka (šobrīd Samoilova).
Pusfinālā viņu pretinieki būs ar trešo numuru izliktie norvēģi Ēvens Oss/Sebastians Kjemperūds. Pirms tam astotdaļfinālā latvieši ar rezultātu 2-0 (21:14, 21:17) pārspēja itāļus Gabriēli da Kostu/Mateo Markezānu (23.).
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Fokerots un Auziņš ir starp izcilākajiem pludmales volejbola jaunatnes turnīru dalībniekiem. Viņi 2022. gadā uzvarēja Eiropas U-18 čempionātā Grieķijā un pasaules U-19 čempionātā Turcijā, 2024. gadā triumfēja Eiropas U-20 čempionātā Polijā, bet gadu vēlāk izcīnīja pirmo vietu pasaules U-21 čempionātā Meksikā. Eiropas U-22 čempionāta zelts ir vienīgais, ko abi līdz šim vēl nav izcīnījuši jaunatnes līmenī. Pērn Fokerots šajā vecuma grupā spēlēja kopā ar Oliveru Bulgaču, taču finālā piekāpās Francijas duetam.
Vīriešu konkurencē 2005. gadā par Eiropas U-23 čempioniem kļuva Mārtiņš Pļaviņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2018. gadā Aleksandra jaunākais brālis Mihails Samoilovs Jūrmalā notikušajā turnīrā uzvarēja kopā ar pašreizējo Latvijas klasiskā volejbola izlases kapteini Kristapu Šmitu.