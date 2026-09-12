Enriks Mass nokļūst soļa attālumā no "Vuelta a Espana" čempiona titula
Spānijas riteņbraucējs Enriks Mass sestdien tikpat kā nodrošināja titulu dzimtenē notiekošajā daudzdienu velobraucienā "Vuelta a Espana".
Sestdien pirmspēdējā, 20. posmā riteņbraucējiem bija jāveic 186,8 kilometri ar pieciem kategorizētajiem kāpumiem, no kuriem pēdējais - augstākās grūtības pakāpes kāpums - bija finišā.
Pēdējos nepilnus septiņus kilometrus pavadot solo atrāvienā, pirmais finišēja spānis Mikels Landa ("Soudal Quick-Step"), kurš iepriekš kādā no "Vuelta a Espana" posmiem uzvarēja 2015. gadā. Landa finišēja četrās stundās 58 minūtēs un vienā sekundē, 47 sekundes zaudēja norvēģis Tūbiass Holanns-Juhannesens ("Uno-X Mobility"), bet vēl 40 sekundes zaudēja beļģis Ramsess Debreine ("Alpecin - Premier Tech").
Mass ("Movistar"), kurš par tūres līderi kļuva pēc slovēņa Tadeja Pogačara kritiena, finišēja tuvu saviem ciešākajiem konkurentiem. Spānis trīsreiz "Vuelta a Espana" bijis kopvērtējumā otrais, bet vienu reizi - trešais.
Masu un vicelīderi slovēni Primožu Rogliču ("Red Bull - Bora - hansgrohe") šobrīd šķir divas minūtes un 15 sekundes, bet svētdien pēdējā posmā kāpumu nebūs un ierasti pēdējā dienā netiek apdraudēts pārliecinošs tūres līdera statuss.
Latvijas riteņbraucēji šogad "Vuelta a Espana" nepiedalās.
81. "Vuelta a Espana" velobraucienā riteņbraucējiem 21 posmā bija paredzēts veikt 3310,6 kilometrus, taču 174 kilometrus garais trešais posms slikto laika apstākļu dēļ tika atcelts.
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Pērn par "Vuelta a Espana" uzvarētāju kļuva Dānijas riteņbraucējs Jonass Vingegords.
"Vuelta a Espana" beigsies svētdien Granadā.