Čempions Noriss par sekundes simtdaļu apsteidz līderi Antonelli un uzvar Spānijas "Grand Prix" kvalifikācijā
"McLaren" pilots Lando Noriss sestdien uzvarēja Pirmās formulas (F-1) 14. posma - Spānijas "Grand Prix" - kvalifikācijā un svētdienas sacīksti sāks no pirmās vietas.
Norisam tas būs trešais "pole-position" pēdējās četrās sacīkstēs. Britu pilots kvalifikācijā uzvaru izrāva pēdējā aplī ar finišu vienā minūtē un 31,824 sekundēs. Starta pirmajā rindā viņam līdzās būs sezonas līderis "Mercedes" pilots Kimi Antonelli, kurš zaudēja nieka 0,011 sekundes.
Aiz viņiem startēs nesenie sāncenši Makss Verstapens ("Red Bull") un Lūiss Hamiltons ("Ferrari"), bet trešajā rindā būs Šarls Leklērs ("Ferrari") un Džordžs Rasels ("Mercedes"). Tālāk sacīksti sāks Oskars Piastri ("McLaren") un Liams Losons ("Red Bull").
Spānijas "Lielās balvas" izcīņa notiks svētdien. Pēc 13 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 267 punktiem ieņem Antonelli, 201 punkts ir Raselam, 191 punkts - Hamiltonam, 171 punkts ir Norisam un 155 punkti - Leklēram. Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 468, "Ferrari" - 346, "McLaren" - 287 un "Red Bull" - 204 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren". Ar savu uzvaru Noriss pārtrauca Verstapena četru titulu sēriju.