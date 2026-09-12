"Grobiņa" attālinās no virslīgas bīstamās pārspēļu zonas pēc neizšķirta ar "Jelgavu", kas netrāpa "pendeli"
"Grobiņa" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 30. kārtas spēlē savā laukumā Liepājā spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar "Jelgavas" vienību.
Vistuvāk uzvarai bija jelgavnieki, kuri otrā puslaika vidū tika pie iespējas izpildīt 11 metru soda sitienu. Roberta Meļķa 68. minūtē izdarīto sitienu neitralizēja vārtsargs Roberts Ozols, turklāt arī ar atkārtotu iespēju pretinieki vārtus neguva.
Vēl viena iespēja viesiem bija kompensācijas laika pēdējā minūtē, kad Maksims Semeško sita bumbu ar galvu, tai atsitoties pret vārtu pārliktni.
Ceturtdien "Super Nova" savā laukumā ar 1:0 uzvarēja "Tukums 2000" komandu. Piektdien "Riga" savā laukumā spēlēja 2:2 ar "Auda" vienību, bet Ogres "United" mājās 2:2 - ar "Liepāju".
Svētdien RFS viesosies pie "Daugavpils".
Turnīra tabulā līdere ar 70 punktiem 28 spēlēs ir RFS, 29 cīņās 67 punkti ir "Riga" vienībai un 57 punkti - "Auda" komandai. 41 punkts 29 spēlēs ir "Liepājai", bet 38 punkti - "Daugavpilij". "Super Nova" ir 35 punkti 28 mačos, 30 cīņās 32 punkti ir "Jelgavai", 25 punkti - "Grobiņai", bet 30 mačos 23 punkti - "Tukums 2000" vienībai. Turnīra tabulu ar 14 punktiem 28 mačos noslēdz Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
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Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.