Sagaida disku golfa pasaules čempionāta sudraba medaļnieku Balodi
2026. gada 1. septembrī Rīgā atgriezās pasaules čempionāta disku golfā sudraba medaļas ieguvējs Rainers Balodis.
Disku golfa pasaules vicečempions Rainers Balodis palīdz Latvijai izcīnīt sesto vietu pasaules komandu čempionātā
Latvijas izlase šonedēļ Viļņā izcīnīja sesto vietu pasaules komandu čempionātā disku golfā "Open" grupā.
Pamatturnīrā aizvadot septiņus mačus, Latvijas komanda uzvarēja Īriju (8:0), Islandi (8:0), Vāciju (5:3), Kanādu (6:2) un Austriju (8:0), bet zaudēja Somijai (2:6) un Norvēģijai (3:5).
Spēle par piekto vietu noslēdzās neizšķirti 4:4, bet pēc papildrādītājiem labākie bija pretinieki čehi. "Open" divīzijā startēja 28 izlases.
Latvijas komandas sastāvā bija pasaules vicečempions Rainers Balodis, šī gada meistarsacīkšu 16. vietas ieguvēja Elizabete Pēkšena, kā arī Edgars Saulītis, Anna Damberga, Renārs Strazdiņš un Ingemārs Stalšāns. Komandas rezervisti bija Una Lokmane, Rolands Bergs un Ralfs Galāņins.
Tikmēr "Masters" divīzijā Latvijas komanda ierindojās desmitajā vietā 19 izlašu konkurencē.
Šajā divīzijā Latviju pārstāvēja Olga Stalšāne, Irita Kaviere, Aigars Ancāns, Roberts Guļāns, Artūrs Rullis un Reinis Stalšāns, bet rezervisti bija Santa Liepiņa, Juris Čeičs, Ivars Stoma un Aigars Sirmovičs.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 29. augustā Rainers Balodis Pasaules Profesionālās disku golfa asociācijas (PDGA) pasaules čempionātā izcīnīja sudraba medaļu. Latvietis bija ļoti tuvu uzvarai, jo pēc ceturtās kārtas PDGA pasaules čempionātā viņš ar 28 metieniem zem PAR, bija izvirzījies līdera pozīcijās, tuvākos sekotājus pārspējot par trīs metienu tiesu. Finālā pēc 16 groziem latvietis joprojām bija priekšā par divu metienu tiesu, bet 17. grozā viņam tika fiksēts stājas pārkāpums. Saņemtais soda punkts ļāva amerikānim Sailesam Šulcam uzreiz atspēlēt divus metienus un izlīdzināt rezultātu. Pēc 18 groziem abiem bija pa 35 metieniem zem PAR un titula īpašnieks tika noskaidrots "play-off" kārtā, kur PAR sasniedza Šulcs, bet Balodim bija par vienu metienu vairāk.