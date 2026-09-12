Latvijas 3x3 basketbolisti ar uzvaru pār Īriju sāk Eiropas čempionātu, cerot arī šoreiz izcīnīt medaļas
Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, sestdien Antverpenē ar uzvaru sāka Eiropas čempionāta grupu turnīru.
Ar sesto numuru izsētie latvieši C grupas pirmajā spēlē ar rezultātu 21:16 pārspēja Īriju (11.). Latvijas izlasē ar 11 punktiem izcēlās Gludītis, kurš realizēja četrus no 11 tālmetieniem, pieci punkti bija Kuksikam, trīs guva Miezis, bet divus - Raimo.
Plkst. 21.20 Latvijas pretiniece būs Lietuva (3.). Spēļu tiešraide paredzēta "YouTube" kanālā "FIBA3x3 - The 3x3 Basketball Channel". Divas labākās komandas kvalificēsies ceturtdaļfinālam, izslēgšanas turnīram norisinoties svētdien.
Eiropas sieviešu čempionāta finālturnīram Latvijas izlase nekvalificējās.
Latvijas vīriešu izlase Eiropas čempionāta finālturnīrā startēs sesto reizi. Piecos iepriekšējos piegājienos izdevies izcīnīt medaļas.
Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Miezis 2017. gadā izcīnīja čempionu titulu, bet 2018. un 2022. gadā - sudrabu. 2023. gadā bronzas medaļas izcīnīja Francis Lācis, Lasmanis, Mārcis Osis un Raimo, bet pērn par vicečempioniem kļuva Miezis, Lācis, Raimo un Kuksiks.