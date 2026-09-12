Labāko trijnieks paliek nesasniegts: Štolcermanim sāpīga neveiksme sezonas pirmspēdējā FREC braucienā
Latvijas autosportists Tomass Štolcermanis sestdien Hokenheimā "Formula Regional" Eiropas čempionāta (FREC) pēdējā, astotā posma pirmajā braucienā nenosargāja trešo pozīciju un izstājās.
Labāko trijniekā Štolcermanis savā FREC karjerā līdz šim nav finišējis.
"Prema" vienības latviešu pilots Štolcermanis kvalifikācijā savā grupā piekāpās tikai debitantu ieskaites līderim itālim Emanuēlem Olivjēri ("R-ace") un startēja no ceturtās vietas.
Startā Olivjēri sadūrās ar amerikāni Sebastianu Veldonu (MP) un nonāca trases malā, bet Štolcermanis uz brīdi pārņēma līderpozīciju, līdz viņu apdzina polis Jans Pširovskis (RPM), bet pirms drošības mašīnas došanās trasē latvietis atkāpās uz ceturto vietu.
Pširovskis saglabāja pirmo vietu, viņam sekoja Štolcermaņa komandas biedrs Kīns Nakamura-Berta no Lielbritānijas, bet trešais bija francūzis Aleksandrs Munoss (ART). Pēcāk Munoss nenoturēja trešo vietu, kas ļāva Štolcermanim pacelties pozīciju augstāk.
Kad līdz pirmā brauciena beigām bija palikušas dažas minūtes, Štolcermanis izslīdēja no trases un pēc atgriešanās tajā vēlāk izstājās. Pēc viņa neveiksmes trešo vietu guva AAE pilots Rašids Al-Daheri ("R-ace").
Posma otrs brauciens notiks svētdien.
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Šosezon FREC seriālā līdz septembrim notiek astoņi posmi trasēs, kurās notiek vai ir notikušas arī Pirmās formulas (F-1) sacensības. Latvietis startēs visos posmos.
Iepriekšējos trīs gados Štolcermanis startēja Itālijas, Tuvo Austrumu un Dienvidaustrumāzijas F-4 seriālos.