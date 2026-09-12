Budapeštā kronēti pirmie "Ultimate" čempioni - šodien starts Anetei Sietiņai
Budapeštā 11. septembra vakarā pasaules vieglatlētikas zvaigznes cīnījās par pirmajiem "Ultimate" čempionu tituliem un 150 000 ASV dolāru lielām galvenajām balvām par pirmo vietu.
Duplantiss paliek kārtslēkšanas karalis
Sacensībās kārtslēkšanā triumfēja Zviedrijas superzvaigzne Armands Duplantiss, ar pirmo mēģinājumu pārvarot 6,20 metru augstumu un savam iespaidīgajam sasniegumu sarakstam pievienoja "Ultimate" čempiona titulu. Turklāt 26 gadus vecais sportists sacentās sevis sacerētās dziesmas "Gold" pavadījumā. Viņš ar pirmo mēģinājumu pārvarēja 5,60, 5,95, 6,05, 6,15 un 6,20 metrus. Kad uzvara jau bija nodrošināta, Duplantiss lika latiņu pacelt 6,32 metru augstumā, mēģinot 16. reizi labot pasaules rekordu kārtslēkšanā, taču šoreiz tas neizdevās.
Mondo Duplantis clears 6.20m on his first attempt pic.twitter.com/ydW1tm9fEO— Darknight 🇳🇬 (@MOON_WALKER6) September 11, 2026
Lielisku sniegumu uzrādīja arī grieķis Emanuels Karalis, kurš pārvarēja 6,15 metru augstumā novietoto latiņu, izcīnot otro vietu. Norvēģis Sondre Gutormsens ar 5,95 metriem ierindojās trešajā vietā. Jāuzsver, ka šīs kļuva par otrajām sacensībām pasaules vēsturē un pirmajām ārtelpās, kurās pieci sportisti pārvarēja vismaz 5,95 metrus.
“Šīm sacensībām tuvojoties, jutu lielu satraukuma un sajūsmas sajaukumu,” atzina Duplantiss. “Šis man bija trūkstošais puzles gabaliņš – kļūt par "Ultimate" čempionu.”
Ingebrigtsens izcīna uzvaru tad, kad tas nepieciešams
Džeikobs Ingebrigtsens 5000 metru finālā pacietīgi gaidīja līdz pēdējiem 100 metriem, līdz veica izšķirošo izrāvienu - vēl 200 metrus pirms finiša norvēģis atradās tikai ceturtajā vietā. Sportists pēdējo taisni noskrēja 12,60 sekundēs, pēdējo apli veica 54,39 sekundēs, bet noslēdzošo kilometru – divās minūtēs un 25 sekundēs. Viņš finišēja pēc 12 minūtēm un 59,24 sekundēm. Pasaules čempions Kols Hokers no ASV izcīnīja otro vietu ar rezultātu 13:00,05, bet viņa tautietis Pārkers Vulfs bija trešais – 13:00,13.
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🥇 Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 is the World Ultimate Men's 5000m Champion 🥇 in 12:59.24s.— SprintForge (@Tweeterfinger1) September 11, 2026
🥈 Cole Hocker 🇺🇸 in 13:00.05s.
🥉 Parker Wolfe 🇺🇸 in 13:00.13s. pic.twitter.com/ceXEngIlLk
“Šogad nebiju aizvadījis daudz 5000 metru skrējienu un vispār nebiju daudz startējis, tāpēcpirms starta nedaudz nervozēju,” atzina Ingebrigtsens. “Vēl pirms dažām nedēļām komandai teicu, ka 2026. gada sezona ir norakstīta, bet tad viss sāka uzlaboties.”
Savainojuma laikā sportists baidījies, ka šosezon vairs nevarēs sacensties visaugstākajā līmenī. “Es baidījos no sliktākā iznākuma un nezināju, vai vispār vēl varēšu skriet. Tas ir neticami – esmu ārkārtīgi laimīgs.” Tikmēr Hokers pēc starta neslēpa vilšanos: “Ja esi uz goda pjedestāla, tad esi spējīgs arī uzvarēt. Tāpēc esmu gan nedaudz vīlies, gan priecīgs, ja tas ir vispār izklausās jēdzīgi.”
Japičīno uzvar jau ar pirmo lēcienu
Itālijas tāllēcēja Larisa Japičīno savu pirmo "Ultimate" titulu nodrošināja ar jau pirmajā mēģinājumā sasniegtajiem 6,90 metriem. Pasaules čempione Tara Deivisa-Vudhola pēc nesen piedzīvotas autoavārijas sacensībās nevarēja piedalīties. Otro vietu ar 6,78 metriem izcīnīja Lielbritānijas sportiste Džazmina Sojersa, bet amerikāniete Alisa Džounsa ar 6,77 metriem ieguva trešo vietu.
🫂 Una gran historia envolvió a Larissa Iapichino de Italia 🇮🇹, que antes de su competencia en el #WorldAthleticsUltimate 2026, recibió la triste noticia del fallecimiento de su abuela tras perder la batalla contra el Cáncer.— Richard Bazil (@RichardBazil) September 11, 2026
👏 Ella ganó el Salto de Longitud con marca de 6.90… pic.twitter.com/8KTgW7wcO7
Japičīno bija vadībā visu sacensību laiku. Otrajā mēģinājumā viņa aizlēca 6,76 metrus, bet pēdējie divi lēcieni netika ieskaitīti. Tikmēr "Dimanta līgas" čempione Mona Nikolsa jaunā formāta dēļ pie trešā mēģinājuma netika – pēc 6,39 un 6,33 metrus tāliem lēcieniem viņa atradās septītajā vietā, bet turpināt drīkstēja tikai sešas labākās sportistes.
“Es savai kolekcijai pievienoju vēl vienu titulu un esmu ļoti priecīga, ka uzvarēju jau ar pirmo mēģinājumu,” sacīja Japičīno, kura mēnesi iepriekš Birmingemā kļuva arī par Eiropas čempioni. “Visa sacensību norise bija lieliska. Atmosfēra bija lieliska, un skatītāji bija fantastiski. Man patīk rozā smiltis. Vai mēs tādas nevarētu izmantot biežāk?”
Sojersa atzina, ka otrā vieta radījusi dalītas izjūtas: “Kad kvalificējos šīm sacensībām, sapratu, ka patiešām vēlos uzvarēt, tāpēc neliela vilšanās ir saglabājusies. Taču, ja atkāpjos soli atpakaļ un paskatos uz visu sezonu kopumā, tas ir lielisks rezultāts.”
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Tarps izrauj uzvaru par vienu sekundes simtdaļu
Vīriešu 110 metru barjerskrējiena finālā triumfēja pasaules rekordists Džakobe Tarps, tomēr viņa uzvaru nodrošināja vien fotofinišs. Sprinteris distanci veica 12,94 sekundēs, tikai par sekundes simtdaļu apsteidzot pasaules čempionu Kordelu Tinču. Sākotnēji šķita, ka uzvarējis Tinčs - viņa vārds arī tablo parādījās pie pirmās vietas ailes, un sportists pēc finiša jau sāka svinēt. Tomēr fotofinišs apstiprināja Tarpa uzvaru. Bredlijs Franklins finišēja trešais ar 13,01 sekundi, turklāt amerikāņi ieņēma visas pirmās četras vietas. Eiropas čempions Džeisons Džozefs tika diskvalificēts par pāragru startu.
Ja'Kobe Tharp 🇺🇸 storms to the World Ultimate men's 110mH title in 12.94s!!— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 11, 2026
2. Cordell Tinch 🇺🇸 12.95
3. Bradley Franklin 🇺🇸 13.01 pic.twitter.com/1f38DJzrCM
“Izklausās savādi – būt NCAA (ASV studentu spēles) čempionam un tad uzvarēt "Ultimate" čempionātā. Taču mēs ar treneri ieradāmies šeit pēc uzvaras, un es to izrāvu ar izklupienu,” sacīja Tarps. “Ja es šo skrējienu būtu zaudējis, tas būtu vienīgais čempionāts, kurā šogad neesmu uzvarējis.”
Sportists atklāja, ka sacensību dienā viņam bija jādomā ne tikai par barjerām: “Vai varat noticēt, ka šorīt pildīju mājasdarbus? Ģeogrāfija, angļu valoda – garlaicīgās lietas. Sektorā man bija daudz jautrāk!” Tikmēr Tinčs zaudējumu uzņēma mierīgi: “Man šķita, ka esmu uzvarējis. Vēl aizvien gribētu redzēt finiša foto, bet nevaru sūdzēties. "Ultimate" čempionāts nozīmē parādīt sevis labāko versiju, tāpēc nevaru dusmoties, sezonu pabeidzot ar savu labāko rezultātu.”
Rasela perfekto sezonu noslēdz ar 14. uzvaru
Sieviešu 100 metru barjerskrējienā uzvaru izcīnīja amerikāniete Masai Rasela ar rezultātu 12,22 sekundes. Tā bija viņas 14. uzvara sezonā un jau devītais skrējiens šogad, kurā viņa finišējusi ātrāk par 12,30 sekundēm - augusta beigās Cīrihē Rasela laboja pasaules rekordu, distanci veicot 12,09 sekundēs. Šoreiz Budapeštā viņa apsteidza kādreizējo pasaules rekordisti Tobiju Amusanu no Nigērijas, kura finišēja pēc 12,34 sekundēm, un Eiropas čempioni Nadīni Viseri, kura sasniedza 12,39 sekundes.
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Ultimate Championship 100mH final (+0.1)— Travis Miller (@travismillerx13) September 11, 2026
🥇12.22🇺🇸Masai Russell
🥈12.34🇳🇬Tobi Amusan
🥉12.39🇳🇱Nadine Visser
12.40🇧🇸Devynne Charlton
12.42🇯🇲Megan Simmonds
12.46🇺🇸Alaysha Johnson pic.twitter.com/LzDp2XHONE
“Kad laboju pasaules rekordu, teicu, ka darbs vēl nav paveikts,” norādīja Rasela. “Pasaules rekords ir kaut kas, par ko var runāt, bet nākamā skrējiena laikā tas tev neko nedod. Ja priekšā ir desmit barjeras, nepieciešama pavisam cita domāšana.”
Uzvarai bija īpaša nozīme, jo 2023. gada pasaules čempionātā tajā pašā stadionā Rasela pēc sadursmes ar barjeru nepabeidza pusfinālu. “Pirms trim gadiem no šejienes aizbraucu ļoti skumja. Atgriezties un kļūt par "Ultimate" čempioni deva man iespēju pārrakstīt šo stāstu,” viņa sacīja. “Neveiksme patiesībā nav neveiksme – tas ir tikai šķērslis, kas sagatavo tevi uzvarai.”
Mahučiha Budapeštā izcīna vēl vienu pasaules līmeņa titulu
Ukrainiete un pasaules rekordiste Jaroslava Mahučiha izcīnīja uzvaru augstlēkšanas sektorā ar pārvarētiem 1,99 metriem. Viņa kļuva par pirmo "Ultimate" čempioni šajā disciplīnā un Budapeštā izcīnīja jau otro globālo titulu pēc triumfa 2023. gada pasaules čempionātā. Pēc uzvaras Mahučiha vēl trīsreiz mēģināja pārvarēt 2,04 metrus, kas būtu par centimetru labāks rezultāts nekā viņas pašreizējais sezonas labākais sasniegums.
Ukrainian athlete Yaroslava Mahuchikh from Dnipro won the World Athletics Championships high jump title, becoming the first absolute world champion in the event's history— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 11, 2026
No jumper before her had ever claimed the absolute world title
🎥 Suspilne Sport pic.twitter.com/8bzGOg2guM
Olimpiskā čempione 1,91 un 1,95 metrus pārvarēja ar pirmo mēģinājumu, bet 1,99 metriem bija nepieciešami divi mēģinājumi. Kad austrāliete Nikola Olisleigersa šo augstumu nepārvarēja, ukrainietes uzvara bija nodrošināta. Olisleigersa ar 1,95 metriem ieguva otro vietu, bet Eleonora Patersone un serbiete Angelina Topiča ar 1,91 metru dalīja trešo vietu.
“Esmu ļoti lepna, ka varu būt daļa no pasaules vieglatlētikas vēstures,” pēc starta sacīja Mahučiha. “Šis ir pirmais "Ultimate" čempionāts, un es esmu pirmā "Ultimate" čempione – tas ir ļoti pacilājoši.”
Hummels sagādā sensāciju vesera mešanā
Vācietis Merlins Hummels parūpējās par vienu no vakara lielākajiem pārsteigumiem, vesera mešanā pārspējot olimpisko un pasaules čempionu Ītanu Kacbergu, kā arī sezonas līderi Benci Halāsu. Hummels jau pirmajā mēģinājumā veseri raidīja 81,46 metrus tālu. Trešajā mēģinājumā viņš sasniedza gandrīz identisku rezultātu – 81,44 metrus. Eiropas čempions Halāss ar 80,30 metriem palika otrais, bet Ukrainas sportists Mihailo Kohans ar 78,90 metriem bija trešais.
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Merlin Hummel 🇩🇪 is the World Ultimate Men's Hammer Throw Champion!!🥇— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 11, 2026
He launched a massive 81.46m to clinch the title in Budapest!
Home favourite Bence Halász 🇭🇺 took 2nd with an 80.30m effort, while Mykhaylo Kokhan 🇺🇦 placed 3rd with 78.90m. pic.twitter.com/nPcRjGVwI3
Kacbergam netika ieskaitīts neviens metiens. Viņa pirmais mēģinājums pārsniedza 80 metru robežu, taču veseris piezemējās ārpus sektora, un arī viņa otrais metiens netika ieskaitīts. Tā kā trešajā kārtā iekļuva tikai seši labākie sportisti, kanādietim sacensības bija beigušās.
“Tas ir tik emocionāli, ka joprojām nespēju aprakstīt savas sajūtas,” pēc starta sacīja Hummels. “Esmu jau pieradis atrasties starp trim labākajiem, taču "Ultimate" titula izcīnīšana ir kaut kas ļoti īpašs.”
Vācietis norādīja, ka lietus dēļ mešanas aplis bijis slidens: “Visiem sportistiem bija problēmas ar slapjo apli, tāpēc mums bija jāpielāgojas. Es vienreiz nokritu un sabojāju dažas kameras, taču man vajadzēja saglabāt mieru.”
ASV stafetes četrinieks atklāj čempionātu ar uzvaru
4x100 metru stafetē uzvaru izcīnīja ASV komanda, kuras sastāvā startēja Ronijs Beikers, Anāvija Batla, Kortnijs Lindsejs un Keila Vaita. Amerikāņi finišēja pēc 39,64 sekundēm, sasniedzot otro ātrāko rezultātu vēsturē. ASV komanda tikai par 0,02 sekundēm atpalika no Jamaikai piederošā pasaules rekorda. Jamaikieši Budapeštā izcīnīja otro vietu ar rezultātu 39,72 sekundes, bet Eiropas čempione Lielbritānija un Ziemeļīrija finišēja trešā – 40,26 sekundēs.
2026 Mixed 4x100m Relay Top List— Trackside & Tactics (@TrackTacticsHQ) September 11, 2026
🇯🇲 Jamaica – 39.62
🇺🇸 United States – 39.64 🆕
🇬🇧 Great Britain – 39.97
🇨🇦 Canada – 40.07
🇩🇪 Germany – 40.11
🇳🇱 Netherlands – 40.20
🇳🇬 Nigeria – 40.24
🇪🇸 Spain – 40.42 pic.twitter.com/uTjNDRWIYB
Beikers nodrošināja komandai spēcīgu sākumu, Batla un Lindsejs nosargāja vadību, bet Vaita ar ātru pēdējo posmu pārvērta pārsvaru uzvarā. Amerikāņi tādējādi revanšējās Jamaikai par zaudējumu Pasaules stafešu sacensībās Gaboronē, kur ASV palika trešajā vietā.
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“Ir patiešām aizraujoši kļūt par pašiem pirmajiem Ultimate čempioniem,” sacīja Beikers. “Skatītāji ir fantastiski, man ļoti patīk šīs sacensības, un trofeja ir iespaidīga. Tā gan ir diezgan smaga, tāpēc man tā būs jātur tālāk no sava bērna!”
Šodien startēs Latvijas šķēpmetēja Sietiņa
Jau ziņots, ka Latviju sacensībās pārstāvēs Pasaules čempionāta bronzas medaļniece šķēpmešanā Anete Sietiņa. Viņas starts paredzēts šodiem, 12. septembrī, plkst.19.13 pēc Latvijas laika.
Sacensību rezultātiem klātienē var sekot līdzi Pasaules vieglatlētikas savienības mājas lapā. Pasaules vieglatlētikas savienības "YouTube" kanāls atsevišķos reģionos nodrošina bezmaksas tiešraides vai labāko mirkļu apskatus. Tāpat sacensības translē vairāk nekā 20 sporta kanāli visā pasaulē. "Latvijas Televīzija" sacensības nepārraidīs.
Sacensību kopējais balvu fonds sasniedz 10 miljonus ASV dolāru, bet individuālo disciplīnu uzvarētāji katrs saņems 150 000 dolāru lielu atalgojumu. Pasaules vieglatlētikas savienības prezidents Sebastians Ko uzsvēris, ka finansiālā drošība ir būtiska sportistu labklājības daļa un lielāks atalgojums palīdzēs profesionāļiem ilgāk turpināt savu karjeru.
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Pasaules vieglatlētikas zvaigznes uz sarkanā paklāja "Ultimate" čempionātā
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