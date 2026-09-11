Apija divreiz sarūgtina “Riga”: “Auda” atspēlējas no 0:2 un izrauj neizšķirtu
"Auda" vienības spēlētāja Endrū Apijas piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 30. kārtas mača nogalē Rīgā gūtie divi vārti izbraukuma spēlē ļāva panākt neizšķirtu cīņā ar "Riga" vienību.
"Auda" panāca neizšķirtu ar 2:2 (0:1), bet "Riga" neizmantoja iespēju turnīra tabulā līdz vienam punktam pietuvoties līderei RFS.
Rezultātu 38. minūtē atklāja Zinedins Ulads, pēc kura izpildītā stūra sitiena no kreisās puses bumba trāpīja vārtu labajā augšējā stūrī - 1:0 "Riga" labā.
66. minūtē "Riga" ar nedaudz kuriozu vārtu guvumu pārsvaru dubultoja. Pēc Andresa Osorio piespēles pa zemi no kreisās puses tukšā vārtu labajā stūrī netrāpīja pirms divām minūtēm laukumā nākušais Kaju Martinss, taču bumba no viņa kājas pārlidoja pāri viesu vārtsargam Nilam Puriņam un iekrita vārtu kreisajā augšējā stūrī - 2:0.
76. minūtē pēc Jevgenija Miņina piespēles Apija no kreisās malas gar soda laukuma līniju paralēli vārtiem pavirzījās ar bumbu uz centra pusi un neatvairāmi raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī. Bumba atsitās pret vārtu stabu un ielidoja vārtos - 1:2.
Mača kompensācijas laika trešajā minūtē mājinieku aizsargs Baba Musā piespēlēja bumbu atpakaļ vārtsargam Frenkam Orolam, taču piespēle bija par vāju. To uz soda laukuma robežas pārķēra Apija un, apspēlējis vārtsargu, raidīja vārtos - 2:2.
Jau ziņots, ka pirmajā dienas spēlē Ogres "United" savā laukumā spēlēja 2:2 ar "Liepāju".
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"Riga" pēdējās trīs virslīgas spēlēs nebija uzvarējusi, spēlējot 3:3 ar RFS, ar 2:3 zaudējot "Liepājai" un spēlējot 1:1 ar "Daugavpili".
"Auda", kas ar "Riga" komandu 20. novembrī "Skonto" stadionā tiksies arī Latvijas kausa finālā, virslīgā pēc neizšķirta ar "Super Nova" vienību pēdējā kārtā ar 1:0 pieveica "Grobiņu".
"Auda" komandai vienas spēles diskvalifikācijas dēļ nevarēja palīdzēt pussargs Husaini Ibrahims.
Šosezon visās četrās savstarpējās spēlēs bija uzvarējusi "Riga". Sezonas sākumā Superkausa izcīņā "Riga" uzvarēja ar 4:1, bet virslīgas spēlēs - ar 2:1, 4:1 un 2:0.
Ceturtdien "Super Nova" savā laukumā ar 1:0 uzvarēja "Tukums 2000" komandu.
Sestdien "Grobiņa" mājās spēlēs ar "Jelgavu", bet svētdien RFS viesosies pie "Daugavpils".
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Turnīra tabulā līdere ar 70 punktiem 28 spēlēs ir RFS, 29 cīņās 67 punkti ir "Riga" vienībai un 57 punkti - "Auda" komandai. 41 punkts 29 spēlēs ir "Liepājai", bet 38 punkti - "Daugavpilij". "Super Nova" ir 35 punkti 28 mačos, 29 cīņās 31 punkts ir "Jelgavai", 24 punkti - "Grobiņai", bet 30 mačos 23 punkti - "Tukums 2000" vienībai. Turnīra tabulu ar 14 punktiem 28 mačos noslēdz Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.