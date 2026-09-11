"Liepāja" neizšķirtā Latvijas virslīgas cīņā Ogrē atspēlē divu vārtu deficītu
"Liepāja" piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 30. kārtas spēlē izbraukumā atspēlēja divu vārtu deficītu un spēlēja neizšķirti ar Ogres "United" - 2:2.
Mača sākumā vairāk uzbruka liepājnieki, taču 38. minūtē vadībā izvirzījās "United". Pēc Arsentija Dorošenko piespēles no kreisās laukuma puses Leifs Fernandess ar kāju pasita bumbu tālāk, un tā, pārlidojusi pāri viesu vārtsargam Dāvim Ošam, ielidoja vārtu labajā augšējā stūrī - 1:0 Ogres komandas labā. Ošs bumbai pieskārās, bet novērst vārtu zaudējumu nespēja.
50. minūtē "United" pēc brīvsitiena no labās puses panāca 2:0. Bumba ārpus soda laukuma atleca pie Rendija Šibasa, kurš bez bumbas apstādināšanas no gaisa iesita bumbu vārtu kreisajā stūrī.
79. minūtē Džozefs Ede no soda laukuma vidus ar kāju raidīja bumbu mājinieku vārtu labajā stūrī, liepājniekiem rezultātā pietuvojoties līdz 1:2.
Mača kompensācijas laikā pēc pārkāpuma pret Leonelu Strumiju viesi nopelnīja 11 metru soda sitienu, ko ar sitienu vārtu kreisajā stūrī realizēja Ede - 2:2. Mājinieku vārtsargs Ņikita Parfjonovs palika vārtu vidū, cerot uz sitienu pa vārtu vidu.
Ede ar 25 gūtiem vārtiem šosezon virslīgā ir labākais vārtu guvējs, par sešiem vārtiem apsteidzot "Riga" komandas spēlētāju Muhamedu Badamosi.
Plkst. 18 "Skonto" stadionā Rīgā sākās "Riga" mačs ar "Auda" vienību. Spēli tiešraidē translē televīzijas kanāls TV4 un tīmekļa vietne "Sportacentrs.com".
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"United" pirms piektdienas mača bija cietusi zaudējumus četrās virslīgas spēlēs pēc kārtas, pēdējā mačā ar 1:2 atzīstot "Tukums 2000" vienības pārākumu.
Komandai vienas spēles diskvalifikācijas dēļ nevarēja palīdzēt aizsargs Dāvis Vējkrīgers.
"Liepāja" pēc uzvaras pār "Riga" ar 3:2 pēdējā mačā spēja atņemt punktus arī līderei RFS (0:0).
Šosezon visās trīs līdzšinējās spēlēs bija uzvarējusi "Liepāja" (1:0, 4:1 un 4:0).
Ceturtdien "Super Nova" savā laukumā ar 1:0 uzvarēja "Tukums 2000" komandu.
Sestdien "Grobiņa" mājās spēlēs ar "Jelgavu", bet svētdien RFS viesosies pie "Daugavpils".
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Turnīra tabulā līdere ar 70 punktiem 28 spēlēs ir RFS, 66 punkti ir "Riga" vienībai un 56 punkti - "Auda" komandai. 42 punkti 30 spēlēs ir "Liepājai", bet 38 punkti 29 mačos - "Daugavpilij". "Super Nova" ir 35 punkti 28 mačos, 29 cīņās 31 punkts ir "Jelgavai", 24 punkti - "Grobiņai", bet 30 mačos 23 punkti - "Tukums 2000" vienībai. Turnīra tabulu ar 15 punktiem 29 mačos noslēdz Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.