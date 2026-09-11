Vācijas volejbolisti neatstāj cerības Latvijas izlasei Eiropas čempionātā
Latvijas vīriešu volejbola izlase piektdien Klužā-Napokā Eiropas čempionāta otrajā mačā zaudēja Vācijas valstsvienībai.
Latvijas izlase D grupas spēlē piekāpās ar 0-3 (20:25, 20:25, 16:25).
Spēli labāk sāka vācieši (5:1), bet pēc komandas kapteiņa Kristaps Šmita bloka rezultāts tika izlīdzināts - 5:5. Pēc Jāņa Medeņa "eisa" pa piekto zonu Latvijas valstsvienība pirmoreiz spēlē izvirzījās vadībā - 11:10. Seta otro daļu labāk aizvadīja vācieši, setu pēc Tobiasa Branda uzbrukuma no ceturtās zonas uzvarot ar 25:20.
Otrā seta sākumā ar 4:1 vadībā izvirzījās latvieši, taču Vācijas izlase drīz vien rezultātu izlīdzināja (6:6) un labāk aizvadīja seta galotni, ar 25:20 uzvarot pēc Morica Reiherta uzbrukuma no ceturtās zonas.
Trešo setu Vācijas izlase sāka ar 8:0 izrāvienu un pārliecinoši uzvarēja ar 25:16. Abās komandās laukumā dodoties daudziem rezervistiem, latviešiem izdevās rezultāta starpību samazināt līdz 14:19, bet seta galotni labāk aizvadīja pretinieki.
Trešdien mačā ar Rumāniju Latvijas izlasē oficiālās spēlēs debitēja 16 gadus vecais Tomass Silavs un "libero" Artūrs Gulovs, bet piektdien - Markuss Vensbergs devās laukumā savā pirmajā Eiropas čempionāta spēlē. Savukārt Silavs trešajā setā guva savu pirmo punktu čempionātā, bumbu raidot vāciešu laukuma pusē un panākot 10:17.
Abās līdzšinējās Eiropas čempionāta spēlēs 1995. un 2021. gadā Latvija Vācijai zaudēja četros setos, 1995. gadā Latvijas izlases sastāvā laukumā dodoties arī pašreizējam izlases galvenajam trenerim Uģim Krastiņam.
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Latvijas izlase pirmajā spēlē D grupā trešdien ar 3-1 pieveica Rumāniju, bet Vācija ceturtdien ar 3-1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19) pieveica Turciju.
Latvijas izlase pasaules rangā ieņem 46. vietu, bet vācieši - 11. vietu. Latvijas izlase šogad vasaras sākumā spēlēja Eiropas līgā, ieņemot 13. vietu 27 komandu turnīrā, bet Vācija pasaules spēcīgāko komandu turnīrā Nāciju līgā ieņēma 12. vietu 18 komandu vidū.
D grupas turpmākajās spēlēs Latvijas izlase svētdien spēlēs ar olimpisko čempioni Franciju, otrdien - ar Šveici un trešdien - ar Turciju.
Latvijas izlases kapteinis šajā turnīrā ir Kristaps Šmits.
Latvijas izlase vietu finālturnīrā izcīnīja 2025. gada augustā, G kvalifikācijas grupā aiz Slovākijas ieņemot otro vietu, bet apsteidzot Kosovu. Latvijas volejbolisti kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram kā labākā no otrās vietas ieņēmušajām komandām.
Vācija Eiropas meistarsacīkstēm kvalificējās kā devītā labākā 2023. gada čempionāta komanda.
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Latvijas volejbolisti Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlē trešo reizi.
Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlē arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases.
Četras labākās grupas komandas iekļūst astotdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā.
Uģim Krastiņam izlasē palīdz treneris Mārcis Obrumans, statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
Latvijas valstsvienības sastāvs:
- cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
- otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
- pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Jēkabs Dzenis, Eduards Dūdens;
- diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
- "libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs.