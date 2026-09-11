VIDEO: tikai 13 gadu vecumā volejbolā parādās jauns brīnumbērns
Notiekošajā Āzijas čempionātā lielu uzmanību izpelnījies tikai 13 gadus vecais Kataras izlases volejbolists Mubaraks Musa Tīsa Maduts.
Viņš savam vecumam nepārsteidz tikai ar garo augumu (2,10 metrus garš), bet arī iespaidīgajiem fiziskajiem dotumiem.
カタールの“ミライモンスター”👍— フジテレビ☆バレーボール (@fujitv_volley1) September 8, 2026
13歳 210cm ティク選手💫規格外の高さを見よ！👀
🏆バレーボールアジア選手権🏆【男子】
日本 🆚 オーストラリア
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Jau 13 gadu vecumā, piedaloties Āzijas čempionātā, viņš kļuva par Kataras izlases vienu no līderiem. Trīs spēļu laikā Maduts guva 40 punktus, piemēram, pret Dienvidkoreju ar 17 kļūstot par izlases rezultatīvāko, bet pret Taizemi viņam 12 punkti, arī nopelnot komandas labākā spēlētāja godu.
Pamanāmā meistarība nav iztikusi bez apkārtējo uzmanības. "Katru gadu mēs redzam, kā jaunāki spēlētāji ienāk pieaugušo volejbolā. Madutam ir tikai 13 gadi. Ko mēs darījām 13 gadu vecumā," retoriski vaicāja "Volleyball World" sociālajos tīklos.
Maduts, kurš spēlē diagonāles pozīcijā, bez klasiskā volejbola sevi pamēģinājis arī pludmales volejbolā. 2026. gada Āzijas čempionātā Katara zaudēja visās trijās grupu spēlēs un tādējādi neizkļuva no tās. Turnīrā Katara ieņēma priekšpēdējo 11. vietu 12 komandu konkurencē.