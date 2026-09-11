Bijusī NBA zvaigzne Dvaits Hovards izšķiras par neordināru nākamo karjeras soli
40 gadus vecais Dvaits Hovards turpina ceļot un uzspēlēt eksotiskās basketbola līgās. Par viņa nākamo pieturvietu kļūs Gruzija.
"Gruzija, es drīz būšu! Ar to nedomāju savas mājas Atlantā. Pagaidiet līdz oktobrim, kad ar "Black Fortress" iekurināsim basketbola arēnu," paziņojumā sociālajos tīklos pauda 40 gadus vecais basketbolists. Ar to viņš licis noprast, ka karjeru turpinās Gruzijā, šīs galvaspilsētas Tbilisi komandā. Līguma detaļas nav izpaustas.
"Black Fortress" iepriekšējā sezonā kļuva par Gruzijas pirmās līgas uzvarētāju un nākamajā sezonā piedalīsies spēcīgāko sabiedrībā. Savas basketbolista karjeras laikā Hovards līdz pat 2022. gadam spēlēja NBA tādu komandu kā Orlando "Magic", Losandželosas "Lakers", Hjūstonas "Rockets", Atlantas "Hawks", Šarlotas "Hornets", Vašingtonas "Wizards" un Filadelfijas "76ers". 2020. gadā ar "Lakers" Hovards kļuva par NBA čempionu.
Karjeras laikā viņš trīs reizes tika atzīts par NBA sezonas labāko aizsardzības spēlētāju, kā arī astoņas reizes tika izraudzīts dalībai Visu Zvaigžņu spēlē. 1242 spēlēs līgā viņš vidēji izcēlās ar 15,7 punktiem un 11,8 atlēkušajām bumbām.
Pēc karjeras beigām NBA Hovards uzsācis vispasaules turneju. Viņš spēlējis Taivānā, turnīrā Dubaijā, Mongolijā un Big3 turnīrā ASV. Tagad viņš pirmo reizi spēlēs Eiropas čempionātā, taču Gruzijas vietējā līgā netiek uzskatīta par to spēcīgāko kontinentā. 2025./2026. gada sezonā par Gruzijas basketbola līgas čempioni kļuva "Batumi", finālsērijā ar 3-1 pieveicot Tbilisi TSU.