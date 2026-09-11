Krīzē esošās Lietuvas Basketbola federācijas prezidents pēc pieaugošās kritikas atkāpjas no amata
Par atkāpšanos no ieņemamā amata paziņojis Lietuvas Basketbola federācijas prezidents Mindaugs Balčiūns.
"Jāatzīst, ka sabiedrībā valdošās agresijas līmenis ir sasniedzis tādu pakāpi, ka to ir grūti paciest maniem līdzcilvēkiem. Ņemot vērā kopējo situāciju Lietuvas basketbolā, sekas kļūst arvien grūtāk prognozējamas. Tādēļ uzskatu, ka man ir jārīkojas, lai mazinātu spriedzi sabiedrībā. Pirmdien es pārtraukšu pildīt savus pienākumus un nodošu federācijas vadītāja pilnvaras vecākajam viceprezidentam, kā to paredz organizācijas statūti. Uzskatu, ka šis lēmums palīdzēs nomierināt sabiedrības emocijas, ļaus mierīgā ceļā risināt radušās problēmas un dos iespēju basketbola sabiedrībai atkal koncentrēties uz galveno Lietuvas basketbola mērķi – uzvarām basketbola laukumā," teikts Balčiūna paziņojumā.
Pēdējā laikā Balčiūns saskāries ar lielu publisko kritiku. Vīriešu basketbola izlases sniegums bijis tālu no optimālā. Ar bilanci 4-4 tai ir visai niecīgas izredzes kvalificēties 2027. gada Pasaules kausam. Vasarā pēc jūnija loga, kurā sapulcējās vairākas NBA zvaigznes, netika izcīnītas kārotās uzvaras, pēc kā uz laiku savu amatu pameta galvenais treneris Rims Kurtinaitis. Vietā neviens gan nākt negribēja un Kurtinaitis palika ieņemamajā amatā.
Cits skandāls saistīts ar sieviešu basketbolu. Iepriekš par uzmākšanos un nepiedienīgu uzvedību pret padotajām tika apsūdzēts Rimants Grigs, kuru atcēla no ieņemamā amata. Vēlāk FIBA pēc pusotra gada ilgas lietas izskatīšanas sodīja Grigu ar piecu gadu diskvalifikāciju, nopietnu naudas sodu un dalību apmācībās. Lietuvas Basketbola federācija, reaģējot uz bargo sodu, pauda, ka īstenos plānu drošas vides izveidei Lietuvas basketbola izlasēs un basketbola sistēmā.
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Jauns kritikas vilnis pār Balčiūnu gāzās šonedēļ, kad Lietuvas sabiedriskajā medijā tika rīkota diskusija par problēmām basketbolā. Prezidents Balčiūns atteicās diskutēt pie viena galda ar portāla "Basketnews.com" direktoru Jonu Miklovu, kā rezultātā Miklovam palūdza diskusijā nepiedalīties. Viņš pats publiski pavēstīja, ka nav zinājis savu problemātiku Lietuvas basketbolā, bet Balčiūns savu nostāju vērtēja ar to, ka nevar sarunāties ar cilvēkiem, kuri neobjektīvi atspoguļo basketbolu valstī.
Tāpat iepriekš Balčiūnu kritizēja basketbolists Jons Valančūns. Augustā Lietuvas izlasei bija jāiztiek bez virknes līderu, kuri tika apsūdzēti patriotisma trūkumā. Valančūns uz to atbildēja prezidentam ar aicinājumu viņam atkāpties no ieņemamā amata.
Sagaidāms, ka par prezidenta vietas izpildītāju kļūs Lietuvas Basketbola līgas prezidents Remigijs Milasijuss. 17. septembrī organizācijas padomes sapulcē tiks noteikts datums jaunām prezidenta vēlēšanām, kas visdrīzāk gaidāmas oktobra beigās vai novembra sākumā. Savukārt Balčiūns prezidenta amata vietu ieņēma kopš 2024. gada.