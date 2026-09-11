Diviem latviešu hokejistiem jāmeklē jauns darbs. Norvēģijas hokeja klubs paziņo par bankrotu
Pagājušās sezonas "Optibet" Hokeja līgas (OHL) finālsērijas MVP jeb vērtīgākā spēlētāja Nika Feņenko un aizsarga Maksima Ponomarenko pārstāvētais Norvēģijas klubs Sarpsborgas "Sparta" iesniedzis bankrota jeb maksātnespējas pieteikumu.
22 gadu vecais Feņenko klubu papildināja tikai vasarā, bet 29 gadus vecais Ponomarenko vienību pārstāvēja kopš 2021. gada un pagājušajā sezonā bija komandas kapteinis. Tiesā maksātnespējas pieteikums tiek iesniegts šodien.
Kluba vadība norādīja, ka tika veikts milzīgs darbs, lai nodrošinātu kluba darbības turpināšanu, tomēr finansiālu risinājumu neizdevās atrast. "Mēs ar dziļu nožēlu konstatējam, ka nebija iespējams atrast risinājumu kluba darbības nodrošināšanai," teikts kluba valdes oficiālajā paziņojumā. "Šī ir ļoti skumja diena "Sparta" klubam un visiem, kuri klubam gadu gaitā veltījuši savu laiku, enerģiju un resursus."
Trīskārtējā valsts čempione "Sparta" pagājušajā sezonā Norvēģijas regulārajā čempionātā ieņēma sesto vietu, bet "play off" izstājās ceturtdaļfinālā.