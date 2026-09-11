Baltijas asamblejas sēdē prezentē iniciatīvu "Baltijas māja"
10. un 11. septembrī notikušajā Baltijas Asamblejas apvienotajā Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas un Ekonomikas, Enerģētikas un Inovāciju komitejas sēdē ...
FOTO: LOK Baltijas asamblejā prezentē "Baltijas mājas" iniciatīvu, saņemot pozitīvu novērtējumu
Latvijas Olimpiskā komiteja informē, ka 11. septembrī Baltijas asamblejā prezentēta "Baltijas mājas" iniciatīva, kas no visu trīs valstu puses uzņemta ar pozitīvu vērtējumu.
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) pārstāve Anita Muižniece 10. un 11. septembrī piedalījās Baltijas Asamblejas apvienotajā Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas un Ekonomikas, Enerģētikas un Inovāciju komitejas sēdē, iepazīstinot visus ar Baltijas valstu kopīgo projektu “Baltijas māja” (House of Baltics), kas tiks realizēts 2028. gada olimpiskajās spēlēs Losandželosā (LA28).
Šodien, 11. septembrī Baltijas Asamblejas deputāti apsprieda Baltijas valstu kopīgo iniciatīvu, kuru parlamentārieši uzņēma atzinīgi, paužot pārliecību, ka “Baltijas māja” varētu nodrošināt spēcīgu un vienotu platformu trīs kaimiņvalstu kultūras, sporta un sasniegumu demonstrēšanai starptautiskā mērogā. Komisijas sēdes laikā tika pieņemts lēmums virzīt šo jautājumu iekļaušanai arī Baltijas Asamblejas 45. Sesijas rezolūcijā jau oktobrī.
Baltijas Asamblejas viceprezidents Giedrjus Druktenis īpaši akcentēja kopīgā projekta simbolisko un praktisko nozīmi uz pasaules skatuves: ““Baltijas māja” raidītu spēcīgu vēstījumu par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas spēju apvienot spēkus, tādējādi nodrošinot skaļāku balsi un ievērojami lielāku redzamību. Losandželosa sniedz iespēju prezentēt visu Baltijas reģionu kā pašpārliecinātu, radošu un cieši vienotu kopienu.”
Baltijas Asamblejas Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas priekšsēdētāja Margita Sutropa uzsvēra, ka šī iniciatīva atspoguļo ilggadējo Baltijas valstu sadarbības tradīciju: “Mūsu valstis ir vairākkārt pierādījušas, ka sadarbība ļauj sasniegt vairāk, nekā mēs spētu katra atsevišķi. “Baltijas mājai” vajadzētu iemiesot šo principu un kļūt par vietu, kur satikties un kopā svinēt Baltijas valstu sportistiem, atbalstītājiem, partneriem un draugiem, vienlaikus atverot logu uz Baltijas reģionu arī jaunām auditorijām.”
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Baltijas Asamblejas viceprezidents Jānis Vucāns uzsvēra iespēju iepazīstināt jaunu starptautisko auditoriju ar Baltijas valstīm, jo olimpiskās spēles pulcē cilvēkus no visas pasaules. Baltijas mājas iniciatīvu, kuras mērķis ir pārstāvēt kopīgo Baltijas identitāti, viņš salīdzināja ar plašu atzinību guvušo izstādi "Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā", ko Baltijas valstis kopīgi organizēja un kas 2018. gadā norisinājās Orsē muzejā Parīzē.
“Baltijas mājas” projekts balstās uz Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Nacionālo Olimpisko komiteju noslēgto saprašanās memorandu. Tā būs visu trīs valstu kopīga iniciatīva olimpisko spēļu laikā Losandželosā, kalpojot kā centrālais mezgls sportistiem, delegācijām, partneriem, medijiem un viesiem. Tā stiprinās Baltijas valstu starptautisko atpazīstamību, vienlaikus nodrošinot platformu sadarbībai un mijiedarbībai, kultūras pasākumiem un diplomātiskajai iesaistei. “Baltijas māja” parādīs reģiona kopīgās vērtības, sasniegumus un identitāti, izceļot Baltijas sadarbības spēku pasaules lielākajā sporta skatuvē. Projektu plānots realizēt Vende muzejā Kalverstijā, Losandželosā.
Baltijas Asamblejas Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas pozitīvs novērtējums sniedz iespēju saņemt arī Baltijas Asamblejas 45. sesijas atbalstu, kas projektam nodrošinātu nepieciešamo starpvalstu politisko pamatu pašreizējā sagatavošanās posmā. Tas kalpotu kā skaidrs signāls visu trīs valstu atbildīgajām ministrijām, diplomātiskajām misijām un potenciālajiem partneriem, ka “Baltijas māja” ir vienots un kopīgi īstenojams Baltijas valstu projekt