Vācijā futbolistu arestē pirms kāzām par komandas biedra noindēšanu
1985. gadā dienas gaismu ieraudzīja Rīgas Kinostudijas detektīvfilma "Spēle notiks tik un tā" pēc čehu rakstnieka Vaclava Folprehta detektīvstāsta "Nāve soda laukumā" motīviem, kur pirms svarīgas spēles pēkšņi no indes mirst vācu futbola kluba spēlētājs. Pēc 40 gadiem situācija atkārtojusies reālā dzīvē — Vācijā noindēts spēlētājs, kura nāvē vaino paša komandas biedru.
Vācijas amatieru kluba “TuS Rockenberg” 35 gadus vecais futbolists, kurš vietējos medijos tiek minēts kā Mariuss V. (komandas sastāvā bija Mariuss Vecs, kurš pilnā vārdā minēts dažos ziņojumos), tika arestēts divas nedēļas pirms kāzām aizdomās par komandas biedra noindēšanu.
Vietne “Need To Know” vēsta, ka Mariuss tika aizturēts 1. septembrī. Viņš tiek apsūdzēts par to, ka slepus iedevis indi savam komandas biedram Filipam L. (kā liecina kluba mājaslapa, tajā pēdējo gadu laikā spēlētājis Filips Lancls, kura izskats atbilst attēlam nekrologā) kluba sezonas noslēguma brauciena laikā uz Drēzdeni.
Vācijas izdevums “hessenschau.de” vēsta, ka 30 gadus vecais spēlētājs brauciena laikā sāka justies slikti. Pēc atgriešanās mājās viņa veselības stāvoklis pēkšņi strauji pasliktinājās, un ģimene izsauca ātro palīdzību. Par spīti mediķu pūlēm, Filips nākamajā dienā, 2025. gada 16. jūnijā nomira slimnīcā.
Hesenes federālās zemes Gīsenes tiesu medicīnas institūta eksperti noskaidroja, ka nāves iemesls bija sepse un vairāku orgānu mazspēja, ko izraisīja saindēšanās. Sākotnēji mirušā tuvinieki uzskatīja, ka viņš varētu būt saindējies ar zivi, jo komanda brauciena laikā bija ēdusi zivju ēdienus. Tomēr izmeklētāji vēlāk sāka turēt aizdomās nelaiķa komandas biedru.
Gīsenes virsprokurors Tomass Hauburgers pavēstīja vietējam izdevumam “hessenschau.de”, ka policija notikušo uzskata par atriebību greizsirdības dēļ. Rokenbergā baumojuši, ka abi futbolisti jau kādu laiku esot konfliktējuši sievietes dēļ. Hauburgers piebilda, ka izmeklēšanas interesēs plašāka informācija par izmantotās indes veidu, iespējamo nozieguma izdarīšanas veidu un precīziem notikušā apstākļiem netiek atklāta.
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Aiz restēm nogādātais Mariuss līdz šim apsūdzības neesot komentējis. Likumsargi veikuši kratīšanu viņa dzīvesvietā un darbavietā. Tās laikā izņemti vairāki iespējamie pierādījumi, tostarp mobilais tālrunis un klēpjdators, kuru saturs pašlaik tiek analizēts.
“Need To Know” norāda, ka pēc nozieguma Mariuss jau bija apprecējies civilā ceremonijā, taču vērienīgās kāzu svinības bija paredzētas šomēnes.
Pēc ziņām par spēlētāja aizturēšanu “TuS Rockenberg” vadītājs Manuels Barufe pauda šoku. “Mēs visi esam pārsteigti un šokēti. Neviens neko tādu negaidīja. Mēs ceram, ka policija pilnībā noskaidros, kas noticis,” viņš paziņoja.
Kluba mājaslapas titullapā publicēts paziņojums, kurā teikts, ka “ņemot vērā emocionāli ārkārtīgi smago situāciju visiem mūsu kluba pārstāvjiem, mēs nekomentēsim notiekošo izmeklēšanu”. “Tāpēc ļoti lūdzam respektēt mūsu situāciju un šobrīd nevērsties ar jautājumiem pie spēlētājiem, treneriem un kluba valdes.”