Pasaules vieglatlētikas zvaigznes uz sarkanā paklāja "Ultimate" čempionātā
Budapeštā no 11. līdz 13. septembrim pirmo reizi norisināsies Pasaules vieglatlētikas savienības "Ultimate" čempionāts, kurā pasaules labākie vieglatlēti sacentīsies par ...
Pasaules labākie vieglatlēti mirdz uz sarkanā paklāja, gatavojoties cīņai par 10 miljoniem dolāru. FOTO
Budapeštā no 11. līdz 13. septembrim pirmo reizi norisināsies Pasaules vieglatlētikas savienības "Ultimate" čempionāts, kurā pasaules labākie vieglatlēti sacentīsies par 10 miljonu ASV dolāru balvu fondu. Dienu pirms starta sporta zvaigznes ierastās preses konferences vietā demonstrēja savu stila izjūtu uz sarkanā paklāja.
Budapeštas Nacionālajā vieglatlētikas stadionā par "ultimatīvā" sportista titulu trīs vakaros sacentīsies gandrīz 400 sportistu no 70 valstīm. Jaunais turnīrs radīts, lai vienkopus pulcētu olimpiskos un pasaules čempionus, Dimanta līgas uzvarētājus, pasaules rekordistus un atlētus, kas pasaules rangā ieņem augstākās vietas.
Latviju sacensībās pārstāvēs Pasaules čempionāta bronzas medaļniece šķēpmešanā Anete Sietiņa. Viņas starts paredzēts12. septembrī plkst.19.25 pēc Latvijas laika.
Sacensību kopējais balvu fonds sasniedz 10 miljonus ASV dolāru, bet individuālo disciplīnu uzvarētāji katrs saņems 150 000 dolāru lielu atalgojumu. Pasaules vieglatlētikas savienības prezidents Sebastians Ko uzsvēris, ka finansiālā drošība ir būtiska sportistu labklājības daļa un lielāks atalgojums palīdzēs profesionāļiem ilgāk turpināt savu karjeru.
Labākie sacentīsies ar labākajiem
Pasaules vieglatlētikas savienības "Ultimate" čempionāts iecerēts kā kompakts un dinamisks sezonas noslēgums. Katra vakara programma ilgs mazāk nekā trīs stundas, bet vienā disciplīnā startēs tikai astoņi līdz 16 pasaules ranga labākie sportisti.
Programmā paredzēti 26 individuālie starti un divas stafetes. Līdzās sprintam, vidējo un garo distanču skrējieniem, barjerskrējieniem, lēcieniem un mešanas disciplīnām skatītāji pirmo reizi varēs vērot jaukto 4x100 metru stafeti. Programmā būs arī jauktā 4x400 metru stafete.
Sportisti pārstāvēs gan sevi, gan savas valstis un startēs nacionālo izlašu formās. “Šīs sacensības ir domātas, lai atrisinātu sarunas par to, kurš ir labākais. Neviens nenodarbojas ar sportu tādēļ, lai noskaidrotu, kurš ir otrais labākais,” pirms turnīra sacīja Sebastians Ko.
Arī pasaules ātrākais cilvēks - vairākkārtējais olimpiskais un pasaules čempions 100 un 200 metru sprintā - Useins Bolts atzinīgi novērtēja jauno formātu. Viņš uzsvēra, ka vieglatlētikai nepieciešams jauns un aizraujošs virziens, kas vienkopus saved labākos no labākajiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Preses konferences vietā – sarkanais paklājs
Dienu pirms sacensībām tradicionālās sportistu preses konferences vietā notika jauna formāta mediju pasākums "Diena iepriekš". Tajā piedalījās aptuveni 200 sportistu un 220 akreditētu mediju pārstāvju. Vieglatlēti uz sarkanā paklāja ieradās pašu izvēlētā brīvā laika apģērbā, piedalījās fotosesijās, video filmēšanā un intervijās. Pasākuma mērķis bija parādīt ne tikai sportistu sasniegumus, bet arī viņu personību, stilu un intereses ārpus stadiona.
Pasaules rekordists un divkārtējais pasaules čempions telpās Simons Ehammers atzina, ka sarkanais paklājs stadionā sākotnēji šķitis neierasts, taču tā esot laba iespēja parādīt sportistus no citas puses.
Savukārt 400 metru barjerskrējiena pasaules rekordists Alisons dus Santuss uzskata, ka lielāka sportistu pašizpausmes brīvība var piesaistīt vieglatlētikai jaunu auditoriju. Viņš vēlas skatītājiem parādīt savu aizrautību, rotaslietas, dažādas frizūras un prieku, ar kādu nodarbojas ar sportu.
Sportisti paši izvēlējās celiņus
Viens no neparastākajiem jaunievedumiem bija 200 metru skrējiena celiņu izloze. Augstāko vietu pasaules rangā ieņemošie sportisti pirmie varēja izvēlēties pusfinālu un celiņu, bet pārējie redzēja konkurentu izvēli un varēja izlemt – stāties līdzās galvenajam sāncensim vai izvēlēties otru skrējienu.
Sieviešu konkurencē Melisa Džefersone-Vudena izvēlējās sesto celiņu, kur viņa atradīsies līdzās pasaules ranga līderei un olimpiskajai čempionei Gabijai Tomasai. Vīriešu sacensībās olimpiskais čempions Letsile Tebogo nolēma skriet līdzās pasaules ranga līderim un Dimanta līgas čempionam Kenijam Bednarekam.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Sacensību rīkotāji cer, ka šādi elementi skatītājiem ļaus labāk izjust sportistu taktiku, savstarpējo konkurenci un spriedzi jau pirms starta.
Jauns turnīrs reizi divos gados
Pasaules vieglatlētikas savienības "Ultimate" čempionātu turpmāk paredzēts rīkot reizi divos gados – tajās vasarās, kad nenotiek pasaules čempionāts vieglatlētikā. Tādējādi katrai sezonai būtu nozīmīgs globāls noslēguma turnīrs. Pēc Sebastiana Ko teiktā, jaunās sacensības kalpos arī kā izmēģinājumu vide idejām, kuras nākotnē varētu ieviest pasaules čempionātos. Organizatori vēlas radīt turnīru, kas būtu veidots kopā ar sportistiem un līdzjutējiem, vienlaikus nebaidoties eksperimentēt ar sacensību norisi, televīzijas formātu un sportistu iesaisti.
Sacensību rezultātiem klātienē var sekot līdzi Pasaules vieglatlētikas savienības mājas lapā. Pasaules vieglatlētikas savienības "YouTube" kanāls atsevišķos reģionos nodrošina bezmaksas tiešraides vai labāko mirkļu apskatus. Tāpat sacensības translēs vairāk nekā 20 sporta kanāli visā pasaulē. "Latvijas Televīzija" sacensības nepārraidīs.