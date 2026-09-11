VIDEO: jaunajā klubā Ķīnā svinīgi sagaida Artūru Žagaru
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars ieradies Ķīnā, kur uzsāks nākamo sezonu. Ielidojot lidostā, viņu svinīgi sagaidīja jaunais klubs.
Jau ziņots, ka Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnas komandā Džedzjanas "Golden Bulls". Lai arī sākotnēji ziņots, ka viņa līguma vērtība varētu būt ap vienu miljonu eiro, taču latviešu saspēles vadītājam sevi nāksies pierādīt, jo garantēti ir tikai pirmie divi līguma mēneši.
Pēc kluba ieteikuma Žagars tomēr izlaida augustā paredzētās Latvijas basketbola izlases spēles 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā, bet septembra otrajā nedēļā viņš ieradies Džedzjanas "Golden Bulls" komandas rīcībā. Kā redzams izplatītajā video, tad lidostā viņš ticis svinīgi sagaidīts ar lielu puķu pušķi, uz ko pats basketbolists bijis redzami patīkami pārsteigts. "Priecājos šeit būt," sniedzot autogrāfu lidostā kādam fanamm, teica latviešu saspēles vadītājs. Video pieejams šeit.
Pēdējās divas sezonas Artūrs Žagars pavadīja vienā no Eiropas spēcīgākajām komandām Stambulas "Fenerbahce", taču pie spēlēšanas latvietis tika mazāk nekā cerēts. Tāpat viņš spēlējis Badalonas "Joventut", Ķēdaiņu "Nevežis" un Viļņas "Wolves" sastāvos.
Ķīnas basketbola asociācijā jeb CBA spēlē 20 komandas, kuras sadalītas divās divīzijās. "Golden Bulls" atrodas Dienvidu divīzijā. Vienu reizi, 2022./2023. gada sezonā klubs aizspēlējies līdz CBA finālam, kurā gan zaudējis. Pēdējā sezonā par CBA čempioni kļuva Šanhajas "Sharks".
Jaunā Ķīnas basketbola sezona sāksies 16. oktobrī un regulārās sezonas pirmais posms ritēs līdz 3. novembrim, pēc kā būs mēneša gara pauze. Tas var ļaut Žagaram piedalīties Latvijas izlases nākamajās Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs 27. un 30. novembrī Rīgā pret Vācijas un Izraēlas izlasēm. Kopumā sezona Ķīnā ilgst līdz nākamā gada jūnijam.