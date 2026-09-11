Ranga līderes spēkosies sezonas noslēdzošā "Grand Slam" finālā
Naktī uz 11. septembri noskaidrojās finālistes sieviešu vienspēlēs "US Open" turnīrā tenisā.
Sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra ASV atklātā čempionāta finālā sieviešu vienspēlēs tiksies planētas divas spēcīgākās tenisistes - baltkrieviete Arina Sabaļenka un Jeļena Ribakina no Kazahstānas, noskaidrojās pēc ceturtdien notikušajiem pusfināla mačiem.
WTA ranga līdere un turnīra galvenā favorīte Sabaļenka pusfinālā ar 7-5, 6-2 pieveica ar trešo numuru izsēto mājinieci Džesiku Pegulu (WTA 3.), bet ranga vicelīdere un ar otro numuru izliktā Ribakina ar 3-6, 6-4, 6-4 pieveica citu amerikānieti Koriju Gofu (WTA 4.).
Pusfināla mačos pirmo reizi kopš 1975. gada tikās visas spēlētājas, kuras izsētas ar pirmo līdz ceturto numuru. Finālspēle norisināsies sestdien, un Sabaļenka var kļūt par pirmo spēlētāju kopš Serēnas Viljamsas, kurai izdevies uzvarēt "US Open" trīs gadus pēc kārtas. Jaunākā no māsām Viljamsām kā pēdējā to paveica posmā no 2012. līdz 2014. gadam.
Neraugoties uz fināla iznākumu, nākamajā nedēļā Ribakina apsteigs rangā Sabaļenku, kura planētas pirmās raketes godā būs atradusies 99 nedēļas pēc kārtas.